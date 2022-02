Rauma

Kaupunkilaisten aktiivisuus koronarokotusten ottamiseen on laimentunut merkittävästi Raumalla, kertoo terveyspalvelujen ma. rokotuskoordinaattori Marja Lehtimäki.

”Kyllä, hyvin hiljaista on”, Lehtimäki vertailee muutosta menneisiin kuukausiin. Kysyntä on vähentynyt ajanvarausrokotuksiin ja kävijöitä on vähemmän myös pop up -rokotustilaisuuksissa sekä esimerkiksi oppilaitoksissa järjestetyissä rokotuksissa.

Marja Lehtimäki arvioi, että muutoksen taustalla on koronatartuntojen ja sairastumisten voimakas yleistyminen. Tästä yhtenä oireena ovat peruutetut ajanvaraukset. Kyse saattaa olla myös yleisestä väsymisestä koronaepidemiaan.

Lehtimäki kannustaa kuitenkin kansalaisia täydentämään rokotussuojan kolmeen rokotukseen, jos vain suinkin mahdollista. Raumalla kolmen rokotuksen kattavuus on 61 prosenttia asukkaista. Yhden rokotuksen kattavuus on 91 prosenttia.

Rauman terveyspalveluissa harkitaan Marja Lehtimäen mukaan rokotustilaisuuksien vähentämistä kysynnän mukaisesti. Ison organisaation ylläpitäminen odotusasemissa ei ole perusteltua.

Suunnitelmana on siirtyminen maaliskuun alusta kolmeen rokotuspäivään viikossa ja huhtikuussa yhteen päivään viikossa, ellei viranomaisilta tule uusia ohjeistuksia neljännestä rokotuskierroksesta.

Perjantaina seuraava pop up

Rauman terveyspalvelut järjestää pop up –rokotustapahtuman perjantaina 25.2. klo 8-18 Rauman Prismassa, osoitteessa Porintie 4. Tilaisuudessa annetaan kaikkia rokoteannoksia.

Huomioitavaa on, että jos rokotettava on saanut aiemman rokotuksen muualla kuin Rauman terveyspalveluissa, hänellä tulee olla mukanaan todistus näistä, esimerkiksi koronapassi.

Koronarokotukset jatkuvat viikolla 9 ilman ajanvarausta terveyspalveluiden T0-osastolla, osoitteessa Steniuksenkatu 2. T0-osaston rokotustilaisuudet ovat maanantaina 28.2. klo 12–19, tiistaina 1.3. klo 9–16, keskiviikkona 2.3. klo 9–16 ja torstaina 3.3. lo 9–16.

Kaikki 12 vuotta täyttäneet saavat tilaisuuksista rokotuksia ilman ajanvarausta. 12–17-vuotiaille annetaan ykkös- ja kakkosrokotuksia, mutta kolmosrokotukset ovat vain niille 12–17-vuotiaille, jotka ovat voimakkaasti immuunipuutteisia. 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat saada kaikkia rokotusannoksia.

Kakkos- ja kolmosrokotuksia jatketaan edelleen aiemmin annettujen aikojen mukaisesti. Rokoteannoksen voi hakea myös ilman ajanvarausta, mutta silloin varattu aika pitää muistaa peruuttaa.

Koronarokotteita annetaan ensi viikolla myös ajanvarauksella maanantaista torstaihin. Ajan voi varata netistä osoitteessa rauma.terveytesi.fi tai puhelimitse maanantaista torstaihin klo 10-12 numerossa 044 403 2687.

5–11-vuotiaiden lasten rokotuksia annetaan vain ajanvarauksen kautta. Rokotukseen tultaessa lapsella pitää olla mukana kaikkien huoltajien allekirjoittama lupa koronarokotukselle.

Perjantaina 4.3. ei anneta koronarokotuksia ja myös ajanvaraus on silloin suljettu, ma. rokotuskoordinaattori Marja Lehtimäki kertoo.

Suositeltavat rokotusvälit voi tarkistaa osoitteesta rauma.fi/koronarokotukset.

Jos varattua aikaa ei käytetä tai peruta, siitä peritään 50,80 euron sakkomaksu. Rokotusajan voi perua edellisenä arkipäivänä klo 15 mennessä. Rokotusaikojen peruutuksista ja muutoksista tulee ilmoittaa arkisin klo 8–10 numeroon 044 403 2625. Netissä varatut ajat voi peruuttaa Kansalaisen terveyspalvelussa, osoitteessa rauma.terveytesi.fi