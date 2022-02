Vaikka rajoituksia puretaan, helmikuussa tautitilanne Satakunnassa pysyy vaikeana.

Satakunnan koronarajoitukset ovat lievenemässä, tiedotti Satakunnan alueellinen tartuntatautiryhmä ATTR perjantaina.

Maskisuositus jatkuu toistaiseksi ennallaan. Satakunnan ATTR suosittaa kuitenkin, että maskisuositusta lievennetään 28. helmikuuta alkaen koskemaan vain yli 12-vuotiaita. Hiihto-loman jälkeen on tarkoitus lopettaa myös kouluissa 1.–4. -luokkalaisten maskisuositus.

”Tässä edetään samaa vauhtia kuin Varsinais-Suomi”, tiedotteessa todetaan.

Kansallisesta etätyösuosituksesta luovutaan helmikuun jälkeen. Satakunnassa suositellaan työpaikkojen noudattavan tätä linjausta, mutta työnantajia pyydetään edelleen mahdollistamaan etä- ja lähityön yhdistäminen, silloin kun se on työn luonne huomioiden mahdollista.

Yleiset rajoitukset Satakunnassa noudattelevat valtakunnallisia suosituksia. Lounais-Suomen aluehallintovirasto kevensi Satakunnan rajoituksia merkittävästi jo 14. helmikuuta. Tuolloin avi purki kiellon yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä.

"Tällä hetkellä voimassa on enää tartuntatautilain pykälä 58 d, jonka mukaan toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien välisen lähikontaktin riski on mahdollista ehkäistä”, ATTR muistuttaa tiedotteessa.

Mikäli tilanne etenee suotuisasti, tämäkin rajoite tultaneen poistamaan maaliskuuhun tultaessa.

Huolimatta rajoitusten keventymisestä ATTR muistuttaa, että rajoitusten lieventyessä ja epidemiologisen ti-lanteen ollessa edelleen vaikea, kaikkien meidän vastuullisen toiminnan merkitys kasvaa.

”Rokotukset ovat edelleen avainasemassa. Tärkeässä roolissa ovat edelleen myös maskin käyttö, etäisyyksien säilyttäminen ja hyvä käsihygienia.”

Epidemiatilanteeseen ei odoteta merkittävää helpotusta vielä helmikuussa.

”Tartuntoja on Satakunnassa edelleen erittäin paljon ja osastoilla potilasmäärät ovat uusissa huippulukemissa. Vaikka tautimuoto on yleensä aiempaa lievempi, on selvää, että ilman rokotuksia olisimme erittäin vaikeassa tilanteessa. Nykytilassa pärjätään, mutta merkittävää joustavuutta vaaditaan terveydenhuollossa edelleen.”

Helmikuu tulee todennäköisesti olemaan terveyden-huollossa raskas. Maaliskuun alussa koronapotilaiden odotetaan kuitenkin vähenevän.

Vaikka tartuntoja on paljon, ne eivät enää ole niin vakavia, kun rokotukset ovat edenneet hyvin. Siksi rajoituksia on syytä purkaa suunnitelman mukaisesti, sillä niiden haitat ovat helposti suuremmat, kuin niistä saatava hyöty.

Suuren tartuttavuutensa vuoksi hyvin monet meistä ovat altistuneet tai altistuvat omikron-muunnoksen aiheuttamalle infektiolle.

”Tartunta on hyvä kohdata rokotettuna. Kun tämä aalto on ohi, varotoimia päästänee keventämään lisää, mutta se tulee tehdä hallitusti”, tartuntatautiryhmä muistuttaa.