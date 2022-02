Vahva maskisuositus jatkuu edelleen.

Rauma

Lounais-Suomen aluehallintoviraston maanantaina antaman päätöksen mukaan kokoontumisrajoitukset päättyvät Satakunnassa.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi tiistaista 15. helmikuuta alkaen järjestää myös sisätiloissa ilman osallistujamäärärajoitusta. Tiloissa on edelleen huolehdittava lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemisestä helmikuun loppuun asti.

Rauman kaupunki vuokraa kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastotilojaan tiistaista alkaen normaalisti, eikä osallistujamäärää rajoiteta.

Toiminta tiloissa on kuitenkin yhä järjestettävä niin, että tartuntariski on mahdollisimman pieni – esimerkiksi rajaamalla osallistujamäärää tai osallistujien liikkumista tilassa, sijoittelemalla osallistujien paikat aiempaa väljemmin. Tiloissa on edelleen vahva maskisuositus.