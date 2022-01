Wide ContentPlaceholder

Korona vyöryy nyt Satakunnan yli tsunamin lailla – myrskyn jälkeen on kuitenkin lupa odottaa poutaa

Tartuntoja on todella paljon koko maakunnassa. Pohjois-Satakunnassa pienimmät terveysasemat suljetaan kuukaudeksi, sillä jopa kolmasosa hoitohenkilökunnasta on sairaana. Myös hoivakodeissa on tartuntaryppäitä ainakin Porin alueella.

