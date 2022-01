Koronapassi ei ehkäise viruksen leviämistä, ja sen hyödyllisyys pitäisi arvioida uudelleen myös Euroopan unionissa, sanoo Mika Salminen.

Hallitus on ilmoittanut haluavansa koronapassin takaisin käyttöön helmikuun puolivälissä, kun nykyisen epidemian huippu on oletettavasti sivuutettu. Sen jälkeen puheena ovat jälleen olleet perusoikeuskysymykset ja passin oikeudelliset ongelmat. Vähemmän on käsitelty sitä, minkä verran hyötyä passista kevään tilanteessa olisi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoo, että vastaus on muuttunut sen jälkeen, kun omikron syrjäytti deltan valtaviruksen paikalta.

Passin tavoitteena on ollut saada palvelut auki ja talouden pyörät pyörimään ilman, että epidemia villiintyy.

”Passi säädettiin syksyllä ajatuksella, että se vähentää tartuntoja. Virusta ei liiku, kun paikalla on vain rokotettuja tai testattuja. Tämä toimi deltan kohdalla”, Salminen sanoo.

Omikronin kohdalla on toisin.

Mika Salminen

THL on arvioinut koronapassista sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) antamassaan lausunnossa, että rokotusten suoja puolen vuoden kuluttua toisesta rokotuskerrasta oli deltatartuntaa vastaan 65–75 prosenttia, mutta omikrontartuntaa vastaan vain nollasta kymmeneen prosenttia.

Omikron tarttuu siis rokotettuihin lähes yhtä herkästi kuin rokottamattomiin. Se vie vanhanlaiselta passilta pohjan.

STM:n turvallisuus ja terveysosaston päällikkö Taneli Puumalainen perustelee passin hyödyllisyyttä sähköpostitse sanoen, että rokotukset saaneella tai taudin sairastaneella passin haltijalla on kuitenkin yhä pienempi riski tartuttaa ihmisiä kuin rokottamattomalla.

Salmisenkin mukaan tartuttamisriski ja tartuttavuusaika ovat sen verran pienemmät, että esimerkiksi hoitajien rokotusvelvollisuus on hyvin perusteltu.

Mutta jos palvelut helmikuussa avattaisiin, passi ei Salmisen mukaan kumoaisi riskiä tartuntojen kiihtymisestä. Jos passin käyttö lisää kontakteja, se kiihdyttää epidemiaa.

”Vanhalla passilla käyrät lähtevät ylös melko varmasti”, Salminen sanoo.

Kolmas rokoteannos nostaa joksikin aikaa suojaa tartuntoja vastaan, mutta Puumalaisen mukaan ei ole yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kannalta mahdollista vaatia passiin kolmea rokotusannosta, kun vasta alle puolet aikuisista on voinut saada kolmannen rokotuksen.

Vakavaa tautimuotoa rokotukset torjuvat kuitenkin yhä tehokkaasti. Niinpä koronapassilla voidaan Salmisen mukaan estää vakavia sairastumisia – mutta vain siinä tapauksessa, ettei passia anneta rokottamattomille.

Syksyllä baariin pääsi passilla, jonka sai kahdella rokotuksella, koronan sairastamalla tai tuoreen negatiivisen testituloksen esittämällä.

Pihla Laine odottaa sisäänpääsyä ja koronapassin tarkistusta.

Tällaisen joukon kokoontuessa rokotetut ovat hyvin suojassa vakavalta taudilta. Sen sijaan negatiivisen testin turvin mukaan tulevat rokottamattomat ovat vaarassa saada viruksen rokotetuilta, sairastua pahasti ja päätyä sairaalaan.

Rokottamattomat saavat tartuntansa oletettavasti joka tapauksessa, mutta jos he eivät pääsisi passilla baariin tai väkijoukkoihin, sairaalahoitoa vaativien sairastumisten tahti jäisi hitaammaksi. Passi suojaisi siis terveydenhuollon kantokykyä suojelemalla rokottamattomia – vastoin heidän tahtoaan.

”Emme pysty THL:ssä arvioimaan, onko tämä perustuslakivaliokunnan mielestä riittävä peruste”, Mika Salminen sanoo. Juristien ja eduskunnan asia on hänen mielestään arvioida, loukkaisiko tällainen passi liikaa rokottamattomien oikeuksia.

Vaihtoehtona on yksinkertaisesti avata palveluita ilman passia ja hyväksyä siitä seuraava vakavien tautitapausten kasvu.

Muiden perustelujen horjuessa passin hyödyksi on esitetty, että se kannustaa ottamaan rokotuksen. Niin se jossain määrin on tehnytkin.

”Muissa maissa on nähty, että passi kannustaa niitä, jotka vain jostain syystä eivät ole saaneet vielä otetuksi rokotetta”, Salminen sanoo.

Vaikutusta on havaittu myös joissakin tutkimuksissa. Tuoreen vielä vertaisarvioimattoman tutkimuksen mukaan kesällä käyttöön otettu koronapassi lisäsi rokotuskattavuutta ainakin Ranskassa, Saksassa ja Italiassa.

Toisessa, Lancet-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että passi lisäsi rokotusten ottamista lähinnä sellaisissa maissa, joissa rokotuskattavuus oli passin tullessa keskivertoa alempi ja erityisesti nuorten keskuudessa.

Salminen huomauttaa, että passi ei kuitenkaan lisää rokottautumista niillä, jotka vastustavat rokotetta tai siihen painostamista.

”Heidän asenteensa tiukentuvat.”

Salmisen mukaansa THL:ssä pelätään, että vastakkainasettelun jyrkentäminen lisää rokotusvastaisuutta yleensä.

”Se on niin iso hinta, että asiaa kannattaa hyvin tarkkaan miettiä.”

Suomen väestö on ollut erittäin rokotemyönteistä verrattuna esimerkiksi moniin Keski-Euroopan maihin, joissa puhkeaa jo erilaisia lastentautien epidemioita alhaisen rokotuskattavuuden vuoksi.

Ongelmia passin käytössä syntyy siitäkin, etteivät sairastaneet saa passia ilman testillä varmennettua tartuntaa. Heiltä vaaditaan lääketieteellisesti katsoen turhia rokotuksia.

Joulun taikaa -konserttiin tulijan koronapassia tarkastettiin Musiikkitalolla Helsingissä.

Tauti on riittävän varmasti koronaa, kun oireellinen saa positiivisen tuloksen kotitesteistä tai kun lähipiirissä on varmistettu tartunta ja samaan aikaan muutkin sairastuvat. Lääkärit tekevät muidenkin tautien kohdalla jatkuvasti diagnooseja ilman testituloksia, ja Salmisen mielestä myös lääkärin koronadiagnoosin pitää riittää.

Vaikka Suomessa päädyttäisiin kokonaan luopumaan koronapassista, se on yhä ehtona matkustamiselle. EU:n yhteisen koronapassin edellytykseksi on säädetty virallinen testitulos. Sille Suomi ei voi yksin mitään.

”Tästä pitäisi neuvotella. Suomi ei ole ainoa maa, jossa on tämä ongelma.”

Salminen uskoo että koronapassi pysyy käytössä EU:ssa kevään ajan.

”Voisi kuitenkin alkaa keskustella vakavasti siitä, mitkä passin todelliset hyödyt ovat.”

EU:n koronapassin ansioksi Salminen näkee lähinnä sen, että poliitikot uskaltavat sen ansiosta olla sulkematta rajoja. Ihmisten liikkuminen maasta toiseen ei paljoa vaikuta tautitilanteeseen, kun tautia liikkuu valmiiksi joka maassa.

Omikronia EU:n passi ja sen lisäksi eri maissa lätkäistyt kirjavat lisärajoitukset eivät pidelleet alun perinkään. Yritys entistä tarttuvamman muunnoksen pysäyttämiseksi oli Salmisen mielestä alusta asti toivoton.

”Kun jokin muunnos havaitaan entistä tarttuvammaksi, se on jo niin yleinen, että sen estäminen on myöhäistä.”

Mikään tieteellinen seurantakaan ei voi pysäyttää virusmuunnosta, jolla on tarttuvuutensa ansiosta selvä etu muihin nähden.

”Vaikka kaikki tartunnat sekvensoitaisiin, kukaan ei pysty etukäteen tietämään, mikä havaituista muunnoksista on vaarallinen. Uusia muunnoksia tulee joka päivä. Pannaanko rajat siis kiinni joka päivä?”

Psykologisesti liikkumisen rajoittaminen on jäänyt päälle, mutta logiikka ei kestä kriittistä tarkastelua, Salminen sanoo.

”Pöydälle voisi nostaa kysymyksen, tarvitaanko sitä. Vai todetaanko, että tämä on tässä?”

Salminen sanoo, että juuri nyt on mielenkiintoiset ajat. Tartuntaluvut ovat pysyneet useita päiviä samalla tasolla Suomessa, ja samaa näkyy useissa maissa.

”Onko käänne tapahtumassa? Ensi viikolla se selviää”, Salminen sanoo.

Ohi tilanne ei ole. Takaiskujakin voi tulla, mutta pääkaupunkiseudulla niin iso osa on nyt sairastanut taudin, että seuraava piikki voi olla jo lievempi, Salminen arvioi.

Kaiken huomioon ottaen, onko suomalaisen koronapassin säätäminen Salmisen mielestä enää vaivan arvoista?

”Kyllä se on”, hän yllättäen vastaa.

”Ei tiedetä, onko omikron viimeinen variantti. Passi kannattaa luoda, jotta sitä voidaan käyttää, jos tarve vaatii.”