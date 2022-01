Eniten uusia tartuntoja raportoitiin Porissa.

Satakunnassa uusia koronatartuntoja on todettu useissa kunnissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomessa on raportoitu perjantaina 9 582 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana on raportoitu lähes 105 000 tartuntaa, mikä on lähes 60 000 enemmän kuin edellisellä kahden viikon ajanjaksolla.

Satakunnassa uusia tartuntoja on todettu 386 kappaletta.

Satakunnassa on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja koko epidemian aikana nyt seuraavasti: Eura 428 (+17), Eurajoki 376 (+25), Harjavalta 261 (+21), Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 351 (+13), Jämijärvi 54 (+1), Kankaanpää 410 (+32), Karvia 148, Kokemäki 292 (+20), Merikarvia 81 (+3), Nakkila 116 (+6), Pomarkku 80 (+9), Pori 3 012 (+126), Rauma 3 014(+75), Siikainen 27, Säkylä 178 (+18) ja Ulvila 329 (+20).

Koko Satakunnasta on raportoitu epidemian aikana THL:n mukaan nyt kaikkiaan 8 635 koronatartuntaa.