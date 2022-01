Porin prikaatilla on riittävästi väistötiloja sairastuneiden ja altistuneiden eristämiseksi.

Porin prikaatissa on reilun viikon aikana todettu 107 uutta koronatartuntaa. Pääosa tartunnoista on varusmiehillä, vain muutama henkilökuntaan kuuluva on sairastunut. 80 prosenttia tartunnoista on Niinisalossa. Tiistaina eristyksissä oli yhteensä 446 varusmiestä.

”Tautitilanne heijastuu siviilimaailmasta. Kun tilanne porttien ulkopuolella on pahentunut, se näkyy myös meillä. Varuskunta-alueiden välillä tartuntamäärissä on suuria eroja. Tällä hetkellä Niinisalon tilanne on heikompi kuin Huovinrinteellä, mutta pandemian aikana tilanne on ollut myös toisinpäin”, kertoo everstiluutnantti Aki Mustonen Porin prikaatista.

Koronaviruksen kanssa on eletty pian kaksi vuotta. Mustosen mukaan nykyisenkaltainen tilanne ei tullut yllätyksenä.

”Porin prikaatilla on riittävästi tiloja käytössä Niinisalossa ja nämä tilat mahdollistavat sen, että kaikki altistuneet ja sairastuneet saadaan eristettyä eikä terveiden varusmiesten tarvitse muuttaa telttamajoitukseen, jotta saataisiin lisää tilaa. Niinisalon ja Huovinrinteen välillä on erilaisia ratkaisuja, Niinisalon tilanne on hieman Huovinrinnettä parempi. Siellä on enemmän sellaisia tiloja, mitkä eivät ole jatkuvassa käytössä.”

Mustosen mukaan Huovinrinteen varuskunnassa eristettävät majoittuvat pääosin kriisinhallintakoulutuksessa käytettävään Camp Mauriin. Niinisalossa eristystiloja on hajautetummin laajemmalla alueella.

”Niinisalossa käytettävissä ovat esimerkiksi Camp President ja OP92, varasairaala ja entinen varuskuntakerho.”

Vaikka siviilimaailmassa karanteeniaikaa on lyhennetty, puolustusvoimissa tartunnan saanut varusmies on karanteenissa 14 vuorokautta, jota voidaan lyhentää ottamalla antigeenitesti kahdeksantena vuorokautena.

”Kun varusmies on tervehtynyt ja palannut palvelukseen, häntä ei heti laiteta täyteen palvelukseen, vaan palvelus jatkuu ensialkuun kevennettynä. Sillä tavoin ennaltaehkäistään mahdolliset jälkitaudit”, kertoo Mustonen.

Porin prikaatin koronatapaukset ovat tähän mennessä olleet lieviä. Muutamalla potilaalla on noussut korkea kuume, mutta esimerkiksi sairaalahoitoa ei ole vaatinut yksikään tautitapaus.

”Tautia on voitu hoitaa nuha- ja kuumelääkkeillä.”

Everstiluutnantti Aki Mustosen mukaan kaikki Porin prikaatin koronatartunnat ovat olleet lieviä.

Satakunnan Kansaan ja Kankaanpään Seutuun on tullut yhteydenottoja, joiden mukaan Niinisalossa karanteeniolosuhteet olisivat olleet vähintäänkin karut. Saamiemme tietojen mukaan eristystiloissa ovat muun muassa menneet vessat tukkoon ja vesiputket jäätyneet, joten eristyksissä olevat varusmiehet ovat joutuneet tekemään tarpeensa metsään ja olemaan peseytymättä. Silloin kun vesiputket eivät ole jäässä, suihkuista tulee vain kylmää vettä.

Everstiluutnantti Mustonen myöntää, että ongelmia on ollut.

”Yhdessä varasairaaloistamme putket ovat jäätyneet ja myös viemäri on tukkeutunut. Ne on korjattu mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun ongelmat ovat tulleet tietoon. Tämän viikon alussa Niinisalon varasairaalan läheisyyteen on toimitettu bajamajoja varakäymälöiksi, jotta käymälään varmasti pääsee. Täytyy muistaa, että varasairaalat toimivat tilapäisissä tiloissa, joten tämmöiset ongelmat ovat mahdollisia. Esimerkiksi lämmin vesi voi loppua, jos suihkussa käy paljon väkeä samaan aikaan.”

”Niin Niinisalossa kuin Huovinrinteelläkin karanteeniolosuhteista vastaa sitä varten nimetty karanteenivääpeli. Karanteenivääpeleiden vastuilla on se, että huolto pelaa ja tilat ovat kunnossa”, Mustonen kertoo.

Koronatilanteen nopea heikentyminen on laittanut terveydenhuollon koville myös Porin prikaatissa.

”Samaan aikaan kun alokkaille on tehty tulotarkastuksia, on pitänyt huolehtia myös koronapotilaista. Tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattilainen tarkistaa sairastuneet kerran vuorokaudessa, lisäksi jatkossa lääkintämiehet suorittavat tarkastukset kahdesti päivässä. Lisäksi sairastuneille ja altistuneille on järjestetty 24 tuntia vuorokaudessa oleva puhelinpäivystys, mihin he voivat soittaa mikäli olotilassa tapahtuu muutoksia huonompaan suuntaan.”

Koronakaranteeni ei tarkoita sitä, että sen takia mahdolliset armeijaa varten tehdyt suunnitelmat menisivät mönkään. Kahden viikon karanteenin takia käymättä jäänyt koulutus voidaan kuroa alokaskauden aikana kiinni.

”Koronan takia yhdenkään varusmiehen jatkohaaveet eivät automaattisesti tyssää. Esimerkiksi johtajakoulutukseen pääsee kyllä, jos on muuten sopiva. Sama koskee muitakin jatkokoulutuksia. Jatkovalinnat tehdään yksilöllisesti”, Mustonen lupaa.

Altistuneet, mutta terveet varusmiehet osallistuvat koulutukseen omana, eristettynä ryhmänään.

Varuskunnissa väki on jaettu kolmeen ryhmään: sairastuneet, altistuneet ja terveet.

”Nämä kolme ryhmää eivät ole missään tekemisissä keskenään. Vaikka he olisivat samassa rakennuksessa, minkäänlaista kontaktia ei pääse syntymään.”