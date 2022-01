Lähes 1,4 miljoonaa 12 vuotta täyttäneistä on jo saanut kolmannen koronarokotteen

Helsinki

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt lähes 1,4 miljoonaa ihmistä eli 28,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

Määrä on kasvanut eilisestä vajaalla 32 000:lla. Kolmesti rokotettujen osuus koko väestöstä on nyt hieman yli 25 prosenttia.

Toisen annoksen ottaneita on runsaat 4,1 miljoonaa, mikä on hieman yli 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Kahdesti rokotettujen osuus koko väestöstä on THL:n mukaan nyt 74 prosenttia.

Ensimmäisen rokotteen ottaneita on puolestaan runsaat 4,3 miljoonaa eli noin 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Ainakin kerran rokotettujen osuus koko väestöstä on nyt 77,5 prosenttia.

Rokotuksia laajennettiin joulukuun loppupuolella myös lapsiin viidestä ikävuodesta alkaen. Perheet voivat halutessaan hankkia rokotuksen myös 5–11-vuotiaille.