Porin seudun Wilma-viestissä vanhemmille puuttui yksi koronatiedottamiseen liittyvä tärkeä kohta

Sairastuneen vieruskaveri ei joudu enää karanteeniin.

Pori

Porin, Ulvilan ja Merikarvian koululaiset ja oppilaat sekä heidän vanhempansa saivat perjantai-iltana Wilmaan viestin, jossa kerrottiin kevätlukukauden käynnistyvän koronaepidemiasta huolimatta maanantaina lähiopetuksessa.

Porilaisen koululaisen äiti ihmetteli viestissä todettua tilannetta, jossa oppilaalla todetaan koronatartunta. Viestin mukaan ”muita luokan oppilaita tai heidän vanhempiaan ei erikseen kontaktoida ja he voivat osallistua normaalisti lähiopetukseen, mikäli ovat oireettomia”.

Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, eikö vanhempia todellakaan informoida, jos lapsen luokalla todetaan koronatartunta?

”Siinä tiedotteessa puuttui yksi tärkeä kohta. Ilmoitamme toki Wilman kautta luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen, jos jollakin on positiivinen testitulos. Sen jälkeen jokainen vanhempi voi tarkkailla lapsensa kuntoa.”

Samaisen kohdan mukaan koululainen ei siis jää enää karanteeniin, jos vieruskaverilla todetaan koronatartunta?

”Tällainen menettely on ollut voimassa jo joulukuussa ennen kuin koulujen syyslukukausi loppui. Me noudatamme opetus- ja kulttuuriministeriön, THL:n sekä Opetushallituksen antamia ohjeistuksia”, sanoo Koivisto ja valittelee sitä, kuinka perusturvalla ei enää riitä resurssit kaikkien altistumisten jäljittämiseen.

Koronaepidemia on parhaillaan nopeassa nousussa Satakunnassa. THL:n koronakartan mukaan Merikarvian ilmaantuvuusluku on 1338 ja Porin 1027. Ulvilassakin ilmaantuvuus on 667, kun leviämisvaiheen kriteeri on 100.

Koivisto korostaa, että jos altistuneella koululaisella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää jäädä kotiin ja hakeutua koronatestiin viiveettä.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä.

Kouluissa oppilaita ohjataan huolelliseen käsien pesuun useita kertoja päivässä. Laaja maskisuositus koskee oppilaita 3. vuosiluokasta alkaen. Myös henkilökunta noudattaa maskisuositusta. Ryhmien välisiä kontakteja vältetään.

Wilma-viestin allekirjoittanut sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäki huomauttaa, että päätös lähiopetuksesta jouduttiin perjantaina tekemään ennen kuin tiedettiin, mitä myöhään yöhön kokoontunut hallituksen koronaministerityöryhmä Helsingissä esitti.

Kohtamäen mukaan Porin kaupungin johtoryhmä kokoontuu heti maanantaiaamuna.

”Toivomme saavamme aluehallintoviranomaisilta lisää ohjeistusta, miten toimitaan ministerisuositusten pohjalta.”