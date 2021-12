Päiväkodissa on voinut altistua koronavirukselle Raumalla

Rauma

Polarin päiväkodissa Raumalla on voinut altistua koronavirukselle keskiviikkona 29.12. kello 7.30–14.30 välisenä aikana. Yhteensä 12 henkilöä on asetettu karanteeniin. Karanteeniin on asetettu Tossavaiset-ryhmästä 7 lasta, Huvikumpu-ryhmästä 3 lasta sekä yhteensä kaksi opettajaa.

Viimeisen kuukauden ajalta todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu Rauman kaupungin nettisivuille.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.