Ensimmäiset lisärekrytoinnit koronatöihin on jo tehty Porin perusturvassa

Hoitajille ei makseta aiemmasta tiedosta poiketen sadan euron hälytysrahaa, mikäli nämä jäävät antamaan koronarokotteita työvuoronsa jälkeen. Porin kaupunki kuitenkin neuvottelee koronatyöhön annettavasta uudesta palkkamallista.

Pori

Koronaepidemia aiheuttaa suurta työvoiman tarvetta Porin perusturvassa, ja väkeä koetetaan rekrytoida lisää monenlaisiin tehtäviin.

Ensimmäiset uudet rekrytoinnit on jo tehty, kertoo osastonhoitaja Anna-Maija Heikkilä Porin perusturvasta.

”Lisäkäsiä tarvitaan esimerkiksi koronatestaukseen ja koronaneuvontaan, tartunnanjäljityksiin, koronarokotuksiin ja rokotusten jälkiseurantaan. Työvoiman tarve vaihtelee aina kulloisenkin tilanteen mukaan, joten tarkkoja lukuja juuri tämänhetkisestä tarpeesta on vaikea antaa. Olemme saaneet hakemuksia ihan hyvin, mutta lisääkin toivotaan.”

Osa koronarokotuksiin liittyvistä asiakkaiden ohjaus- ja neuvontatöistä vastaa vahtimestarin työtä, mutta suurimpaan osaan nyt avoinna olevista paikoista tarvitaan terveydenhuoltoalan koulutus, kuten lähi- tai sairaanhoitajan tutkinto. Myös rokotusluvan pitää luonnollisestikin olla voimassa heillä, jotka rokotuksia antavat.

Anna-Maija Heikkilä kertoo, että esimerkiksi jo eläkkeelle aiemmin ennättäneitä hoitajia on palannut koronan takia takaisin töihin.

”Osa sekä vanhoista että uusista tulijoista on niin sanottuja keikkatyöläisiä, jotka saattavat tehdä näitä koronatöitä vakityönsä ohella. Me olemme myös erityisen kiinnostuneita palkkaamaan sellaisia, joilla on halu ja kyky sitoutua tällä erää vähän pitempään työsuhteeseen.”

Kaikki mahdolliset palkattavat haastatellaan ensin. Parhaiten halustaan tulla koronatöihin voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteessa rekry@pori.fi.

Porin perusturva tiedotti maanantaina vaillinaisesti, että hoitajille alettaisiin maksaa sadan euron hälytysrahaa, mikäli nämä jäävät antamaan koronarokotteita työvuoronsa jälkeen.

Asiasta on tiedotettu uudelleen, ja myös Anna-Maija Heikkilä myöntää, että asiassa on ilmennyt hieman väärinkäsityksiä. Hälytyslisää kyllä korotetaan nykyisestä 51 eurosta sataseen, mutta sitä maksetaan perusturvan ja Porin varhaiskasvatuksen työntekijöille vain työehtosopimuksen mainitsemissa tilanteissa. Niihin ei kuulu ennalta sovittu rokotustöihin siirtyminen työvuoron jälkeen.

Ylen haastatteleman perusturvajohtaja Sanna Mustajoen mukaan Porin kaupunki kuitenkin neuvottelee tällä hetkellä koronatyöhön annettavasta uudesta palkkamallista hoitoalan pääluottamushenkilöiden kanssa. Tarkoitus on, että korotuksesta päätetään pikaisesti.