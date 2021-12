Vielä vertaisarvioimattomassa tutkimuksessa tarkasteltiin 328 terveydenhuollon työntekijän immuunivastetta. Osallistujista 59:ltä tutkittiin omikron- ja deltamuunnoksia neutraloivia vasta-aineita.

”Tärkeää on, että kolmannen rokoteannoksen jälkeen immuunisuojaa kehittyy. On oletettavaa, että se antaa suojaa myös tartuntaa vastaan sekä tietysti myös vakavaa tautia vastaan”, kertoo Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen.

Hän on yksi tuoreen tutkimuksen kirjoittajista. Tutkimus on Turun ja Helsingin yliopiston yhteinen. Tutkimus on lähetetty julkaistavaksi, ja se on vielä vertaisarvioimaton.

Immuunivastetta tutkittiin 328:lta terveydenhuollon työntekijältä, jotka olivat iältään 20–67-vuotiaita. Tutkittavat saivat kaksi annosta Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotetta, Modernan Spikevaxia tai Asta Zenecan Vaxzevriaa. Osa sai yhden annoksen Vaxzevriaa jatkettuna toisella kahdesta ensin mainitusta.

Osallistuneista 120 oli saanut ensimmäiset annoksensa lyhyellä antovälillä. Näin ollen he saivat tutkimuksen aikana jo kolmannen rokoteannoksensa, joka oli Comirnatya tai Spikevaxia. Näistä osallistujista 59:ltä tutkittiin omikron- ja deltamuunnoksia neutraloivia vasta-aineita.

12 osallistujalla oli varmistettu koronatartunta ennen tutkimuksen alkua. Myös nämä osallistujat saivat rokotukset.

Sekä kaksi annosta että kolme annosta saaneiden immuunivastetta tutkittiin kolme viikkoa viimeisimmän rokotuksen jälkeen.

”Tutkimuksen perusteella kaikki yhdistelmät luovat työikäiselle hyvän immuunivasteen”, Julkunen sanoo.

Tutkimuksen viesti on Julkusen mukaan se, ettei omikronmuunnoksen kohdalla kannata pelätä, ettei rokote suojaisi.

”On totta, että immuunivaste omikronia vastaan on heikentynyt aiemmasta ja myös rokotteen ottanut voi saada tartunnan, mutta todennäköisyys on aina pienempi kuin rokottamattomalla. Lisäksi sairaala- ja tehohoitoon joutuneet ovat suurimmalta osin rokottamattomia.”

328:sta tutkimukseen osallistuneesta kaksi sai tartunnan rokotusten läpi. Tutkimusajanjaksolla Suomessa kiersivät ensisijaisesti alfa- ja deltamuunnos.

”Sen perusteella rokotteen suojateho on aivan erinomainen. Tämä osoittaa myös, että suojautuminen sairaaloissa on ollut hyvää.”

Omikronmuunnosta tutkitaan nyt paljon. Keskiviikkona myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi tuoreen tutkimuksensa tuloksista. Tutkimuksessa selvisi, että erityisesti iäkkäille Spikevax tuottaa tehosteannoksena voimakkaamman immuunivasteen kuin Comirnaty.

Omikronmuunnos tiedetään tartuttavaksi. Se myös osaa väistää aiemman sairauden tuomaa suojaa. Siitä ei Julkusen mukaan kuitenkaan ole näyttöä, että muunnos aiheuttaisi merkittävästi vakavia infektioita kahdesti rokotetuilla.

Kahdesta keskiviikkona julkaistua brittitutkimuksesta selviää, että omikron­tartuntoihin tarvitaan harvemmin sairaalahoitoa kuin deltamuunnoksen aiheuttamiin tartuntoihin. Tuloksia on kuvailtu hyviksi uutisiksi.

Yhä on epäselvää, johtuuko omikronin havaittu vakavien tartuntojen vähentyminen muunnoksen ominaisuuksista vai onko kyse esimerkiksi siitä, että väestöllä on aiempien tartuntojen ja rokotusten takia parempi vastustuskyky.

”Brittitutkimus on ilman muuta paremmin sovellettavissa muihin Euroopan maihin kuin Etelä-Afrikassa tehty tutkimus”, Julkunen sanoo.

Etelä-Afrikassa ikärakenne on nuori, sairastamalla saatua suojaa on paljon ja rokotuskattavuus on matalampi. Suomeen verrattuna Britanniassa tartunnan on saanut suurempi osa väestöstä ja kolmesti rokotettuja on huomattavasti enemmän.

”Jos Britanniasta raportoidaan, että heidän näkemyksensä mukaan omikron aiheuttaa keskimäärin lievempää tautia, kyllä siihen pitää uskoa.”