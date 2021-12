Koronarokotuksiin etsitään nyt Raumalla alan ammattilaisia. Paikkakunnan lääkäriasemat on myös valjastettu rokotuksiin.

Rauma

Rauman kaupunki tehostaa rokotusten edistymistä joulukuun lopulla ja alkuvuodesta 2022 yksityisten lääkäriasemien avulla.

Raumalaisilla on mahdollisuus saada korona- ja influenssarokotteita myös Kanalihelmen lääkäriasemalta, Rauman Mehiläisestä, Lääkärikeskus Minervasta ja Rauman Terveystalosta.

"Kaupunki on ostanut yksityisiltä lääkäriasemilta apua rokotusten edistämiseen, sillä terveyspalvelujen rokotustahti ei ole tällä hetkellä riittävä henkilöstön rekrytointihaasteiden vuoksi. Sopimukset rokotusten hoitamisesta on tehty neljän aseman kanssa, joilla on toimipiste Raumalla. Jokaisella lääkäriasemalla voidaan rokottaa 1 500 henkilöä”, johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist sanoo kaupungin tiedotteessa.

Raumalla kirjoilla olevat henkilöt, Raumalla pitkäaikaisesti asuvat sekä Rauman alueen yritysten työntekijät, joiden rokotustarve ei tule katetuksi työterveyshuollossa, saavat koronarokotteen maksutta kyseisiltä lääkäriasemilta. Koronarokotteen kaikkia annoksia annetaan yksityisillä lääkäriasemilla 28.2.2022 asti. Influenssarokotteita on saatavilla 31.1.2022 asti.

Johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist muistuttaa, että influenssarokotteet on tarkoitettu vain niille, joilla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määritelmän mukaisesti oikeus maksuttomaan influenssarokotukseen.

"Korona- ja influenssarokotteet voidaan antaa samalla rokotuskerralla, jolloin syntyy yksi laskutettava tapahtuma. Lääkäriasemilta ostettu palvelu kattaa koko rokotustapahtuman ajanvarauksista alkaen”, Nordqvist lisää.

Kanalihelmen lääkäriasema, Rauman Mehiläinen, Lääkärikeskus Minerva ja Rauman Terveystalo tiedottavat rokotuskäytännöistä ja -ajoista omissa kanavissaan.

Rokotuksissa noudatetaan Suomen lakia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia sekä muiden viranomaisten ohjeita ja vaatimuksia.

Terveyspalvelut etsii rokottajia

Satakunnan kunnat ja terveysviranomaiset hakevat yhteisellä somekampanjallaan 22.12.2021–12.1.2022 asiantuntevaa terveydenhuollon henkilöstöä avuksi koronarokotuksiin. Rauman kaupungin terveyspalvelut toivoo, että mahdollisimman moni terveydenhuollon osaaja ilmoittautuisi mukaan rokotustyöhön.

Koronarokotuksiin kaivataan lisää henkilöstöä, jotta väestön rokotukset saadaan toteutettua ja järjestettyä sujuvasti. Työhön voi ilmoittautua esimerkiksi muutamaksi viikoksi tai muutoin joustavasti oman elämäntilanteen mukaan. Työntekijöitä haetaan sekä rokotustoimintaan että tartunnanjäljitykseen.

"Raumalla tarvitaan rokottajia ja kirjaajia erityisesti 5.1.2022 ja 7.1.2022 sekä satunnaisesti muinakin ajankohtina. Rokottajilta vaaditaan voimassa oleva rokotuslupa”, Rauman terveyspalvelujen ma. rokotuskoordinaattori Marja Lehtimäki sanoo.

Rokotustyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ma. rokotuskoordinaattori Marja Lehtimäkeen (marja.lehtimaki@rauma.fi).

Satakunnan kaikki rokotusyhteyshenkilöt löytyvät Satasairaalan nettisivuilta. Kerro viestissä lyhyesti yhteystietosi, koulutuksesi sekä toiveet työn kestosta, työajasta ja työn aloittamisajankohdasta. Uudet työntekijät saavat rokotuskoulutuksen.