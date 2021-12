Koronajäljitettävien joukkoa supistetettiin Porin perusturvassa – jäljitys on pahoin ruuhkautunut

Koronapositiivisen näytteen saaneen lisäksi vain hänen lähipiirinsä pystytään soittamaan läpi.

Koronajäljittäjät ehtivät nyt soittaa vain koronatartunnan lähipiirin läpi, altistuneiden joukko on kasvanut suuremmaksi, mihin jäljittäjien resurssit riittävät.

Pori

Porin perusturvan tartunnanjäljitys ottaa toistaiseksi puhelimitse yhteyttä vain positiivisen koronatestituloksen saaneisiin henkilöihin ja heidän lähipiiriinsä.

”Negatiivisen koronatestituloksen saaneille ilmoitetaan edelleen tuloksesta tekstiviestillä. Positiivisen tuloksen saaneille soitetaan aina ja soitolla aloitetaan tartunnanjäljitys, kun kuullaan, kenen kanssa tartunnan saanut on ollut tekemisissä, Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto kertoo.

Aiemmin jäljittäjät pyrkivät soittamaan kaikille mahdollisesti altistuneille, mutta jäljityksen ruuhkautuessa resurssit eivät enää siihen riitä.

”Pystymme nyt soittamaan vain koronatartunnan saaneen läheiset läpi”, Koivisto kertoo.

Sote-alan työntekijöiden altistumiset selvitetään kaikissa tapauksissa.

Viikonlopun aikana Porin perusturvan alueen kouluista tuli paljon tietoja koronapositiivisista oppilaista. Tämä ruuhkautti entisestään jo pahoin tukossa ollutta tartunnanjäljitystä. Mikäli oppilas on saanut koulusta ohjeen altistumiseen liittyen, tulee toimia ohjeen mukaisesti.

Tartunnanjäljitys ei ole erikseen yhteydessä huoltajiin, koska kuormitus on suuri ja varhaiskasvatus ja koulunkäynti katsotaan vähäisen riskin toiminnaksi.

Koronatestin tuloksen odottaminen on hyväksyttävä syy olla pois koulusta. Koronatestin tulosta odottaessa vältetään oman perheen ulkopuolisia kontakteja. Myös tulosten saaminen on ruuhkaantunut ja vastauksen saanti on kestää noin 1–3 päivää.

Perusturva muistuttaa, että vähänkään sairaana ei saa mennä päivähoitoon, kouluun tai työpaikalle. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä.