Vielä viime viikolla omikronin osuus tartunnoista oli pääkaupunkiseudulla noin 7 prosenttia. Tänään perjantaina osuus ylitti 50 prosenttia.

Koronaviruksen omikron-muunnos on muuttunut valtavirukseksi pääkaupunkiseudulla.

Asian kertoo HS:lle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

”Juuri meni 50 prosenttia rikki”, hän sanoo.

Toisin sanoen yli 50 prosenttia positiivista koronanäytteistä on nyt omikronia tai omikronepäilyjä. Epäilyistä suuri osa varmentuu todennäköisesti myöhemmin vahvistetuiksi tapauksiksi.

Omikronin leviämistahti on ollut hurja: vielä viime viikolla lukema oli 6–7 prosenttia ja keskiviikkona Helsingin Sanomat kertoi, että luku oli kohonnut 25:een prosenttiin. Vielä torstaina luku oli noin 40.

HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen ei silti halua lietsoa ihmisissä pelkoa.

”Täysin rokotetut voivat suhtautua tilanteeseen rauhallisesti”, hän sanoo.

”Tämä uusi aalto on nyt täysin toisenlainen kuin aiemmat, koska niin suuri osa ihmisistä on rokotettu. Vaikka rokotetut saisivat tartunnan, he ottavat sen vastaan kuin tavallisen hengitystieinfektion.”

Järvisen mukaan tilanteen etenemistä on hankala ennustaa. Silti on hänen mukaansa odotettavissa, että sitä mukaa kun tartuntamäärät kasvavat, myös potilaiden määrä sairaaloissa kasvaa.

Hän ennakoi, että tammi-helmikuussa tautitapausten määrä tulee tulee olemaan todella korkea, ”tehtiin mitä tahansa.”

”Sairaalahoitoon joutuu eniten rokottamattomia, koska kolmansiakin rokotuksia on jo annettu paljon. Meidän täytyy varautua siihen, että joulun pyhien aikana tai niiden jälkeen potilasmäärät kasvavat.”

Järvinen huomauttaa, että Norjassa tartuntaluvut ovat todella korkeat, mutta sairaalahoidon tarve on liki samalla tasolla kuin Suomessa.

”Teho-osastolla potilaita tosin on jostain syystä tuplasti enemmän kuin Suomessa.”

Järvinen kehottaa rokottamattomia käymään testeissä nykyistä hanakammin.

”Nyt rokotetut ja rokottamattomat käyvät testeissä yhtä paljon, kun sen pitäisi mennä niin, että rokottamattomat kävisivät testeissä huomattavasti useammin.”