Koko Satakunnasta on raportoitu epidemian aikana THL:n mukaan nyt kaikkiaan 4 575 koronatartuntaa.

Suomessa on raportoitu 4 306 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Luvussa on mukana kaikki tartunnat perjantain jälkeen. Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 205 357 koronavirustartuntaa.

Satakunnasta raportoitiin 120 uutta koronatartuntaa: Eurasta 15, Harjavallasta 3, Huittisista 6, Kankaanpäästä 7, Karvasta 4, Kokemäeltä 9, Nakkilasta 3, Pomarkusta 5, Porista 38, Raumalta 21, Säkylästä 2 ja Ulvilasta 7.

Satakunnassa on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja koko epidemian aikana nyt seuraavasti: Eura 242, Eurajoki 178, Harjavalta 175, Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 193, Jämijärvi 39, Kankaanpää 223, Karvia 105, Kokemäki 118, Merikarvia 23, Nakkila 36, Pomarkku 43, Pori 1293, Rauma 1637, Siikainen 11, Säkylä 103 ja Ulvila 131.

