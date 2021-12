Kaksi kertaa rokotettujen koronavirustauti on edelleen yleisimmin kuin mikä tahansa flunssa, summaavat koronavirustilannetta päivittäin työssään seuraavat lääkärit pää­kaupunkiseudulla ja Turussa.

Uuden, eteläisestä Afrikasta levinneen koronavirusmuunnoksen vaikutuksia Suomen koronavirusepidemiaan ja rokotusten vaikutuksiin on vielä mahdotonta arvioida.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen kuvailee tämänhetkistä koronavirustaudin oirekuvaa kaksi kertaa rokotetuilla yleensä lieväksi.

”Taudinkuva liikkuu räkätaudin ja influenssan välissä. Kaikkein yleisin on sellainen tauti, jossa oireet jäävät hyvin lieviksi”, hän sanoo.

Helsinkiläinen tutkija Saara Ollila, 43, ei yllättynyt, kun hän sairastui koronavirustautiin kahden rokotuksen jälkeen. Hänen 10- ja 11-vuotiaat lapsensa olivat jo saaneet tartunnan, joten Ollila piti omaansa vain ajan kysymyksenä.

Järvisen kuvailemalta flunssalta Ollilankin tauti tavallaan tuntui, mutta tavallaan ei.

”Paineen tunne keuhkoissa erotti sen tavallisesta flunssasta”, hän kertoo.

”Olen kuvaillut sitä niin, että tunsi omien keuhkojensa olemassaolon. Se oli vähän epämiellyttävää.”

Ollilan oireet alkoivat ensin yleisenä voimattomuutena ja päänsärkynä, sen jälkeen alkoi keuhkojen paineen lisäksi kova flunssainen nuha. Hänellä ei ollut yskää, kurkkukipua tai kuumetta.

Myös väsymys tuntui kovemmalta kuin tavallisessa flunssassa.

”Tuntui kuin olisi ollut hirveän vahva painovoima, joka veti minua maata kohti. Olin ikään kuin tietoinen siitä, että kehossani oli joku vieras asia.”

Saara Ollilan lapsi sai koronavirustartunnan syysloman aikana, eli se ei todennäköisesti tullut koulusta. Ollila toivoo, että lasten rokottaminen aloitettaisiin nopeasti.

Helsingin terveyskeskusten vastaanotoille päätyy nyt hyvin vähän työikäisiä kahdesti rokotettuja, jotka olisivat saaneet koronavirustartunnan.

”Heistä valtaosa pärjää kotihoidolla. Oireina saattaa olla lihassärkyä, päänsärkyä ja kuumetta. Suurin osa on lieväoireisia”, toteaa johtava ylilääkäri Marika Buch Lund Helsingin Koillisen terveysasemalta.

Tehohoitoon kaksi kertaa rokotettuja koronaviruspotilaita on joutunut äärimmäisen harvoin, Husin Asko Järvinen sanoo.

”Toki on ollut yksittäisiä potilaita, joilla on yleensä ollut jokin tilanne, joka heikentää vastustuskykyä: esimerkiksi elimensiirron jälkitila tai syöpäsairaus. On myös ollut yksittäisiä kahdesti rokotettuja teholle joutuneita potilaita, jolla ei ole ollut mitään taustasairautta”, hän kertoo.

Järvinen on huolissaan rokottamattomista raskaana olevista.

”Kun raskauden loppuvaiheessa kohtu kasvaa, se painaa keuhkoja. Siinä on ensin hoidettava sektio, ja sen jälkeen vakavasta hengitysvajeesta kärsivä äiti joudutaan siirtämään suoraan sektiosta teholle”, hän sanoo.

Suurella osalla Husin alueella vuodeosastoille joutuneista kahdesti rokotetuista alkuperäinen syy on jokin muu kuin koronavirus. Sellaisia syitä ovat esimerkiksi sydänoireet, psyyken sairaudet tai synnytys.

Järvinen kertoo myös, että sairaalahoidon kasvun tarpeesta Husissa vastaavat tällä hetkellä kotimaisten kielten puhujat.

”Voi myös olla, että maahan muuttaneiden joukossa on muodostunut laumasuojaa, koska he ovat sairastaneet tautia enemmän.”

” ”Rokotettujen riski sairastua on kohoamassa, koska tautia on niin paljon.”

Turun seudulla kakkosrokotteen saaneiden osuus sairastuneista on pysynyt tasaisena ja pääosalla heistä tauti on ollut lievä, oireina kurkkukipua ja nuhaa.

”Tyksissä sairaalahoitoon joutuneista vakavan taudin saaneet ovat olleet kokonaan rokottamattomia”, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Esa Rintala.

”Rokotettujen riski sairastua on toki kohoamassa, koska tautia on niin paljon ja kakkosrokotteen ottaneiden osuus väestöstä on suuri”, hän lisää.

Hyvin selkeästi kahden rokotuksen vaikutus on syksyn mittaan nähty kaikkein iäkkäimmillä, 80–90-vuotiailla ihmisillä, jotka asuvat hoiva­kodeissa.

”Hoivakotiepidemioissa kaksi kertaa rokotetut iäkkäät ovat saaneet huomattavasti lievempiä oireita kuin rokottamattomat”, kertoo Helsingin sairaalan johtava lääkäri Laura Pikkarainen.

Helsingissä kaupungin sairaalassa koronaviruspotilaiden keski-ikä on 81, ja nuoremmat potilaat hoidetaan erikoissairaanhoidossa Husin sairaaloiden vuodeosastoilla.

Syys–lokakuussa hoivakodeissa pääsi kuitenkin vauhtiin useita epidemioita, vaikka sairastuneiden oireet jäivätkin suhteellisen lieviksi.

”Silloin näimme selkeästi, että kakkosrokotteen teho alkoi iäkkäillä jo heikentyä”, Pikkarainen sanoo.

Marraskuun alussa Helsingissä saatiin annettua kolmosrokotteet kaikissa hoiva­kodeissa. Nyt kolmoskierros on meneillään vammaisten sekä mielenterveys- ja päihde­kuntoutujien hoivakodeissa.

”Kolmosrokote on ehdottoman tarpeellinen yli 60-vuotiaille ja hoiva­kodeissa asuville, muilla ei ole niin kovaa kiirettä sen saamiseen”, Pikkarainen sanoo.

Tyksin Esa Rintala on sitä mieltä, että kolmosrokotteen antoväli pitäisi välittömästi lyhentää viiteen kuukauteen.

”On viitteitä siitä, että kakkosrokotteiden vaikutus heikkenee viiden kuukauden jälkeen. Rokotteita on, rokottajia on ja rokotteen voisi antaa yhtä aikaa influenssarokotteen kanssa.”

” ”Ei tarvinnut pelätä terveytensä puolesta.”

Rokotteet läpäisseestä infektiostaan huolimatta Saara Ollila on sitä mieltä, että rokotukset ovat ehdottomasti erittäin hyödyllisiä.

Vaikka hän olisi tietenkin toivonut rokotteista täyttä suojaa, ne auttoivat oloa nytkin paljon. Ollila oli luottavainen.

”Ei tarvinnut pelätä oman terveytensä puolesta. Olisi ollut todella stressaavaa, jos olisi pitänyt.”

Tartunnan sai myös Ollilan veli, jonka luona perhe oli ehtinyt vierailla. Saara Ollila kertookin, että koronavirusinfektio aiheutti myös laajemman säikähdyksen siitä, keitä läheisiään on altistanut ja ehkä sairastuttanut. Varsinkin perheen ensimmäisenä sairastunut lapsi koki syyllisyyttä omasta osuudestaan.

Ollila sanoo olleensa sairastamisensa ajan toimintakykyinen, eli hänen oireensa olivat moniin verrattuna lieviä. Flunssasta taudin erotti kuitenkin myös sen kesto. Toipumisessa kesti 1,5 viikkoa.

Ollila sanookin pelänneensä ainoastaan sitä, kuinka kauan palautumisessa menisi. Normaalisti kun flunssa alkaa jo helpottaa parin päivän päästä.

”Viikon päästä oli vielä yhtä paha olo kuin ensimmäisenä päivänä”, hän kertoo.

Nyt muutamia viikkoja taudin jälkeen Ollilan olo on hieman normaalia väsyneempi.

Hän kuitenkin arvioi, että se voi johtua myös karanteenien ja eristysten aiheuttamasta kuormituksesta. Turhauttavinta oli, kun ketjuuntuneet tartunnat ja karanteenit keskeyttivät perheen arjen useaksi viikoksi.