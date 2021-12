Tuki lääkkeelle meni paneelissa niukasti läpi.

Yhdysvalloissa hallinnon nimittämä terveysasiantuntijapaneeli on antanut tukensa Merck-lääkeyhtiön koronaviruslääkkeen käytölle aikuisilla korkean riskin potilailla.

Sao Paulo

Yhdysvalloissa hallinnon nimittämä terveysasiantuntijapaneeli on antanut tukensa Merck-lääkeyhtiön koronaviruslääkkeen käytölle aikuisilla korkean riskin potilailla. Tuki lääkkeelle meni paneelissa niukasti läpi. 13 itsenäistä asiantuntijaa äänesti suosituksen puolesta ja 10 sitä vastaan. Paneeli arvioi lääkkeen hyötyjä ja riskejä.

Molnupiravir-lääkeenä tunnetun Merckin pillerin on osoitettu vähentävän sairaalahoitoa ja kuolemantapauksia ihmisillä, joilla on suuri riski saada vakava koronatartunta, kun lääke otetaan viiden päivän kuluessa oireiden alkamisesta.

Kaiser Permanente Washington -terveystutkimusinstituutin Sascha Dublin kommentoi, että on tärkeää varmistaa, että hoitoa säännellään tiukasti ja että se koskee vain potilaita, joille hoito sopii parhaiten. Dublin äänesti suosituksen puolesta ja piti lääkkeen hyötyjä vakuuttavina.

Lääkettä mahdollisesti pian apteekeissa

Viime viikolla Merck, joka tunnetaan nimellä MSD Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella, julkaisi tulokset 1 400 ihmisen kliinisestä tutkimuksesta.

Nämä osoittivat, että lääke vähensi sairaalahoidon ja kuoleman riskiä 30 prosentilla, mikä on merkittävä tulos, joskin vaatimattomampi kuin aiemmin kerrottu 50 prosenttia. Aiempi luku perustui vähempään potilasmäärään.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) odotetaan pian antavan luvan lääkkeen hätäkäyttöön. Yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT) kirjoittaa, että virasto voisi hyväksyä lääkkeen hätäkäytön päivissä, minkä jälkeen lääke olisi saatavilla viikkojen sisällä. Lääkettä voisi saada reseptillä apteekeista. FDA:n odotetaan viikkojen sisällä myös arvioivan lääkejätti Pfizerin samankaltaista lääkettä.

Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyi marraskuussa Merckin suun kautta otettavan koronaviruslääkkeen hätäkäyttöön.

Lääkeviraston mukaan koronalääkettä voidaan käyttää aikuisilla sellaisissa covid-19-tapauksissa, joissa potilas ei tarvitse lisähappea ja joissa on kohonnut riski sairastua vakavaan koronatautiin, viraston lausunnossa sanottiin.

Vaikutusta omikronin aiheuttamiin tartuntoihin tutkittava

NYT kirjoittaa, että Merckin lääkettä testattiin lähinnä ihmisillä, joiden tartunnat olivat delta-, myy- ja gammavariantteja. Tutkijat aikovat testata, kuinka hyvin lääke vaikuttaa uuteen omikronmuunnokseen, jonka Maailman terveysjärjestö WHO määritteli maanantaina huolestuttavaksi muunnokseksi. NYT:n mukaan on mahdollista, että lääke voisi tehota myös omikronia vastaan.

Omikron on aiheuttanut toimia ympäri maailmaa, ja matkustusrajoituksia on otettu uudelleen käyttöön eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Kanada ilmoitti Suomen aikaa myöhään keskiviikkona, että se estänyt matkustamisen maahan Egyptistä, Nigeriasta ja Malawista omikronmuunnoksen leviämisen vuoksi. Kaikkiaan Kanada on nyt asettanut rajoituksia matkustamiselle kymmenestä Afrikan maasta.

Kanadan terveysministeri Jean-Yves Duclosin mukaan ulkomaalaiset, jotka ovat viettäneet aikaa tai matkustaneet rajoituksien kohteena olevien maiden kautta viimeisen kahden viikon aikana, eivät voi päästä Kanadaan.

Kanadassa havaittiin hiljattain maan ensimmäiset omikrontapaukset. Uutta koronavirusmuunnosta havaittiin kahdella vastikään Nigeriassa matkustaneella henkilöllä.

Brasiliassa vahvistettiin Latinalaisen Amerikan ensimmäiset omikrontartunnat

Brasiliassa Sao Paulon osavaltio on ilmoittanut kahdesta vahvistetusta omikrontapauksesta. Tartunnat ovat tiettävästi Latinalaisen Amerikan ensimmäiset vahvistetut omikrontapaukset.

Brittilehti Guardianin mukaan tartunnat liittyvät matkustukseen Etelä-Afrikasta.

Vahvistetuista omikrontartunnoista kertoneen Sao Paulon osavaltion hallinnon mukaan vahvistus saatiin näytteiden geneettisen sekvensoinnin myötä.