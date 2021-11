Eteläisestä Afrikasta tulleiden on osallistuttava Helsinki-Vantaalla pakolliseen terveys­tarkastukseen

Helsinki-Vantaan lentokentän terveysturvallisuusprosessia kiristetään Etelä-Afrikasta liikkeelle lähteneen koronavirusmuunnoksen, omikronin, takia. Eteläisen Afrikan maista saapuville koronatesti Helsinki-Vantaalla määrätään pakolliseksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) määräsi lauantaina puolenpäivän jälkeen, että kaikkien Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikan kautta Suomeen saapuvien henkilöiden, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu omikronmuunnoksen leviämistä, on osallistuttava Vantaan kaupungin järjestämään terveystarkastukseen.

Määräys on voimassa 27. marraskuuta alkaen joulukuun loppuun asti. Avin mukaan tilanteen vakavuudesta johtuen määräyksen on syytä tulla voimaan välittömästi. Terveystarkastuksen pakollisuuteen ei vaikuta se, onko henkilöllä oireita tai onko hänet rokotettu.

Muunnoksen leviämistä on todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lauantaina antaman tiedon mukaan Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Botswanassa, Zimbabwessa, Lesothossa, Swazimaassa, Mosambikissa ja Malawissa.

Avin päätös seuraa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lauantaista suositusta alueille toimista koskien matkustajia, jotka ovat oleskelleet maissa, joista uutta virusmuunnosta on löydetty.

Avin päätös on STM:n suosituksen mukainen. STM totesi aiemmin, että on harkittava, että tartuntalain mukaiseen pakolliseen terveystarkastukseen määrättäisiin kaikki matkustajat, jotka ovat viimeisen kahden viikon aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu omikronmuunnosta.

STM:n mukaan hänet myös asetettaisiin karanteeniin kunnes on varmistunut, että henkilöllä ei ole tartuntaa. Terveystarkastuksen yhteydessä terveydenhuollon ammattilainen arvioi, onko tarvetta karanteenipäätökselle, jonka tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Ministeriön mukaan uusi virusmuunnos muodostaa merkittävän uhan väestön terveyden ja hyvinvoinnin vaarantumiseen, rokotussuojan riittämättömyyteen sekä epidemiatilanteen olennaiseen heikkenemiseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi viestipalvelu Twitterissä ennen iltayhdeksää perjantaina, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on perjantaina edellyttänyt, että viranomaiset ohjaavat eteläisestä Afrikasta Suomeen saapuneet välittömästi karanteeniin ja kahteen koronavirustestiin.

Lentokieltoihin ei kuitenkaan ole Suomessa ollut tarvetta, sillä Suomeen ei tule suoria lentoja eteläisen Afrikan riskialueilta, kertoi Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki perjantai-iltapäivällä.