Helsinki

Suomeen ollaan asettamassa uusia koronarajoituksia, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) Ylelle. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekevät ehdotuksen uusista rajoitustoimista sote-ministeriryhmälle torstaina.

Kiurun mukaan heikentynyt epidemiatilanne on saatava hallintaan ja sen vuoksi esitetään kiristyksiä ravintolarajoituksiin.

”Uusia rajoituksia voitaisiin saada jo viikonloppuun, jos poliittinen tahtotila niin päättää”, Kiuru sanoo.

Kiuru on tullut tunnetuksi hallituksen rajoitushaukkana. Hänen kantansa on jäänyt syksyn aikana hallituksessa vähemmistöön, kun rajoituksia on purettu. Hallituksen on määrä neuvotella tilanteesta ensi viikon alussa.

Suomen rokotestrategiaakin ollaan Kiurun mukaan päivittämässä. Nykyisen strategian mukaisen kuolemien välttämisen sijaan painoarvoa on tarkoitus siirtää tartuntamäärien ja sairastavuuden vähentämiseen.

Suomessa oli keskiviikkona sairaalassa 306 koronapotilasta, joista 42 tehohoidossa.