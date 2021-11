”Jengit ovat yhteisössämme joka puolella”, idean isä, maoriasioiden ministeri Willie Jackson sanoo.

Eurooppalaisen näköinen, kuusikymppinen kaljupää ilmestyy ruutuun Uuden-Seelannin hallituksen propagandavideolla, joka löytyy muun muassa The New Zealand Herald -lehden verkkosivuilta. Valkoinen pujoparta ja elämää nähneet kasvot.

”On tullut vuosien mittaan muutama piikki otettua”, mies sanoo kameralle. ”Nyt olen ottanut kaksi annosta koronarokotetta ja pyydän sinua tekemään samoin.”

Puhuja on Denis O’Reily, joka on Black Power -nimisen uusiseelantilaisen jengin tunnetuimpia johtohahmoja. Viisikymmentä vuotta sitten perustettu Black Power on ennen kaikkea Uuden-Seelannin alkuperäisväestön maorien ryhmä, jota ainakin poliisin näkökulmasta voi hyvin nimittää rikollisjengiksi. Sen tärkein liiketoiminta on huumeiden valmistus ja myynti.

O’Reilyn hahmo tosin kertoo, että järjestön juuret ovat muualla. Black Power nappasi nimensä Yhdysvaltain mustalta kansalaisoikeusliikkeeltä ja oli 1970-luvulla osa maorien kulttuurista heräämistä. O’Reily liittyi jengiin alun perin poliittisista syistä.

Neliminuuttisella videolla O’Reilyn lisäksi puhuvat Uuden-Seelannin suurten etnisten jengien King Cobrasin ja Mongrel Mobin johtohahmot. Mukana on yksi nainenkin, Aucklandin seudun Mongrel Mobin naisosaston pomo Paula Ormsby. Mongrel Mob on jo 1960-luvulla perustettu maorien ja Tyynenmeren saarikansojen jengi ja ryhmistä suurin.

Lisäksi koronarokotusta mainostaa multietnisen moottoripyöräjengin Head Huntersin Stevie D alias Teflon 88. Teflon-lisänimen jengipomo sai 2016 vältettyään ilmiselvänä pidetyn ihmissieppaustuomion.

Rokotemannekiinien epäilyttävät taustat ovat nostattaneet vastalauseita mutta tehoa pomojen puheilla epäilemättä on ainakin ydinkohderyhmässä.

”Minä olen pomo ja minä johdan esimerkillä”, Black Powerin Mark Pitman sanoo kameralle. Videoesiintymisten lisäksi jotkut jengipomot ovat lähteneet maakuntakierroksille puhumaan rokotuksen puolesta. Maoripomojen ideana on whakapapan eli oman perheen, suvun, heimon ja etnisyyden suojelu taudilta.

Uuden-Seelannin jengiytyminen on maailman kärkiluokkaa. Poliisin tilaston mukaan jengeillä oli kaksi vuotta sitten kaikkiaan 6 500 jäsentä väestöltään Suomen kokoisessa maassa. Tuoreiden arvioiden mukaan jäsenten ja ehdokasjäsenten määrä nousisi jopa kahdeksaan tuhanteen.

Etnisten jengien lisäksi maasta löytyvät liivijengit ja kaupunginosien koplat. Jengikulttuurin vaikutusvalta on kuitenkin paljon niiden jäsenmäärää suurempi ja erityisen suuri se on siellä, missä koronarokotteeseen suhtaudutaan epäluuloisesti.

”Jengit ovat yhteisössämme joka puolella”, tietoiskuidean isä, maoriasioiden ministeri Willie Jackson sanoi The Guardianille. ”Oli itsestään selvää antaa tukea joillekin heidän aloitteilleen, jotta saamme heidät rokotettua.”

Ensimmäisen videon tuotti ministeri Jacksonin poika Hikurangi.

”Jengit ovat yhteiskunnan ongelmien koeputkia”, sanoo Canterburyn yliopiston rikosoikeuden professori Jarrod Gilbert The Guardianin haastattelussa. ”Jos ymmärrät jengejä, ymmärrät köyhyyttä ja sukupolvet ylittävää väkivaltaa. Ja sama juttu nyt koronarokotusten kanssa.”

Uuden-Seelannin terveysministeriön lauantaina päivitetyn tilaston mukaan 83 prosenttia koko väestöstä on saanut kaksi koronarokotetta. Noin 800 000 hengen maoriväestössä prosenttiluku on 64.