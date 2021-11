Satakunnassa uusia tartuntoja raportoitiin Porista, Kankaanpäästä, Raumalta, Eurasta, Ulvilasta, Kokemäeltä, Karviasta, Huittisista ja Eurajoelta.

Suomessa on raportoitu perjantaina 1 191 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 11 800 koronatartuntaa, mikä on noin 3 400 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Satakunnasta raportoitiin perjantaina 21 uutta korontartuntaa, joista Porissa oli 6, Kankaanpäässä 5, Raumalla 3, Eurassa 2, Ulvilassa 1, Kokemäellä 1, Karviassa 1, Huittisissa 1 ja Eurajoella 1.

Maakunnassa on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja koko epidemian aikana nyt seuraavasti: Eura 201(+2), Eurajoki 174 (+1), Harjavalta 131, Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 149 (+1), Jämijärvi 27, Kankaanpää 164 (+5), Karvia 91 (+1), Kokemäki 92 (+1), Merikarvia 23, Nakkila 32, Pomarkku 25, Pori 1 114 (+6), Rauma 1 528 (+3), Siikainen 8, Säkylä 78 ja Ulvila 116 (+1).

Sairaalahoidossa on nyt koko Suomessa 277 koronapotilasta, joista 41 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on 22 koronapotilasta vähemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on puolestaan kolme enemmän keskiviikkoon verrattuna.

Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Ainakin seuraavissa kunnissa raportoitiin tänään muutoksia tartuntaluvuissa:

- Helsinki: 195 tartuntaa

- Vantaa: 84 tartuntaa

- Turku: 70 tartuntaa

- Espoo: 69 tartuntaa

- Oulu: 65 tartuntaa

- Tampere: 54 tartuntaa

- Jyväskylä: 32 tartuntaa

- Laukaa: 26 tartuntaa

- Liminka: 25 tartuntaa

- Lahti: 24 tartuntaa

- Lappeenranta: 19 tartuntaa

- Kiuruvesi: 18 tartuntaa

- Hämeenlinna: 18 tartuntaa

- Ylöjärvi: 15 tartuntaa

- Heinola: 15 tartuntaa

- Joensuu: 15 tartuntaa

- Nurmijärvi: 15 tartuntaa

- Kokkola: 14 tartuntaa

- Leppävirta: 13 tartuntaa

- Kaarina: 13 tartuntaa

- Raasepori: 13 tartuntaa

- Kempele: 13 tartuntaa

- Raahe: 11 tartuntaa

- Kouvola: 9 tartuntaa

- Hattula: 9 tartuntaa

- Kuopio: 9 tartuntaa

- Nokia: 8 tartuntaa

- Seinäjoki: 8 tartuntaa

- Kotka: 8 tartuntaa

- Kirkkonummi: 8 tartuntaa

- Imatra: 7 tartuntaa

- Porvoo: 7 tartuntaa

- Raisio: 7 tartuntaa

- Järvenpää: 7 tartuntaa

- Siikalatva: 7 tartuntaa

- Rovaniemi: 7 tartuntaa

- Pori: 6 tartuntaa

- Mikkeli: 6 tartuntaa

- Lohja: 6 tartuntaa

- Kristiinankaupunki: 6 tartuntaa

- Alavus: 5 tartuntaa

- Salo: 5 tartuntaa

- Urjala: 5 tartuntaa

- Kurikka: 5 tartuntaa

- Siikajoki: 5 tartuntaa

- Kankaanpää: 5 tartuntaa

- Hollola: 5 tartuntaa

- Tuusula: 5 tartuntaa

- Kerava: 5 tartuntaa

- Ii: 4 tartuntaa

- Sastamala: 4 tartuntaa

- Hämeenkyrö: 4 tartuntaa

- Kuusamo: 4 tartuntaa

- Siilinjärvi: 4 tartuntaa

- Mäntsälä: 4 tartuntaa

- Karkkila: 4 tartuntaa

- Ylivieska: 4 tartuntaa

- Masku: 3 tartuntaa

- Kärkölä: 3 tartuntaa

- Naantali: 3 tartuntaa

- Ikaalinen: 3 tartuntaa

- Lempäälä: 3 tartuntaa

- Janakkala: 3 tartuntaa

- Muhos: 3 tartuntaa

- Loimaa: 3 tartuntaa

- Sotkamo: 3 tartuntaa

- Äänekoski: 3 tartuntaa

- Närpiö: 3 tartuntaa

- Ilmajoki: 3 tartuntaa

- Rauma: 3 tartuntaa

- Sipoo: 3 tartuntaa

- Rusko: 3 tartuntaa

- Orimattila: 3 tartuntaa

- Maarianhamina: 3 tartuntaa

- Riihimäki: 3 tartuntaa

- Hyvinkää: 2 tartuntaa

- Savonlinna: 2 tartuntaa

- Mäntyharju: 2 tartuntaa

- Kontiolahti: 2 tartuntaa

- Polvijärvi: 2 tartuntaa

- Vihti: 2 tartuntaa

- Askola: 2 tartuntaa

- Uurainen: 2 tartuntaa

- Kemiönsaari: 2 tartuntaa

- Jokioinen: 2 tartuntaa

- Vaasa: 2 tartuntaa

- Hausjärvi: 2 tartuntaa

- Forssa: 2 tartuntaa

- Kangasala: 2 tartuntaa

- Pöytyä: 2 tartuntaa

- Tornio: 2 tartuntaa

- Eura: 2 tartuntaa

- Alajärvi: 2 tartuntaa

- Karstula: 2 tartuntaa

- Kemi: 2 tartuntaa

- Saarijärvi: 2 tartuntaa

- Kauhajoki: 2 tartuntaa

- Kemijärvi: 2 tartuntaa

- Parkano: 2 tartuntaa

- Kolari: 2 tartuntaa

- Pirkkala: 2 tartuntaa

- Keminmaa: 2 tartuntaa

- Kuortane: 1 tartunta

- Isokyrö: 1 tartunta

- Uusikaarlepyy: 1 tartunta

- Liperi: 1 tartunta

- Föglö: 1 tartunta

- Ulvila: 1 tartunta

- Kauhava: 1 tartunta

- Orivesi: 1 tartunta

- Iisalmi: 1 tartunta

- Tammela: 1 tartunta

- Akaa: 1 tartunta

- Kokemäki: 1 tartunta

- Lestijärvi: 1 tartunta

- Pyhäjärvi: 1 tartunta

- Korsnäs: 1 tartunta

- Sonkajärvi: 1 tartunta

- Heinävesi: 1 tartunta

- Uusikaupunki: 1 tartunta

- Muonio: 1 tartunta

- Vehmaa: 1 tartunta

- Luoto: 1 tartunta

- Pyhtää: 1 tartunta

- Lapinlahti: 1 tartunta

- Sysmä: 1 tartunta

- Oulainen: 1 tartunta

- Rantasalmi: 1 tartunta

- Jämsä: 1 tartunta

- Pyhäjoki: 1 tartunta

- Parainen: 1 tartunta

- Nurmes: 1 tartunta

- Karvia: 1 tartunta

- Valkeakoski: 1 tartunta

- Tyrnävä: 1 tartunta

- Hanko: 1 tartunta

- Huittinen: 1 tartunta

- Keuruu: 1 tartunta

- Marttila: 1 tartunta

- Kittilä: 1 tartunta

- Paimio: 1 tartunta

- Varkaus: 1 tartunta

- Eurajoki: 1 tartunta

- Hartola: 1 tartunta

- Asikkala: 1 tartunta

- Miehikkälä: 1 tartunta

- Toivakka: 1 tartunta