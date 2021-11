Lisäksi koronatartuntoja on todettu Rauman kansalaisopiston lasten ja nuorten kuvataidekurssilla.

Raumalla on todettu koronatartuntoja koulussa. Kuvituskuva.

Rauma

Raumalla Kaaron koululla 2B-luokalla on todettu koronatartuntoja. Lisäksi koronatartuntoja on todettu Rauman kansalaisopiston lasten ja nuorten kuvataidekurssilla, johon Kaaron koulun oppilas on osallistunut tartuttavuusaikana oireettomana 8.-10. marraskuuta.

Kolme Kaaron koulun oppilasta on asetettu karanteeniin. Kuvataidekurssin oppilas osallistui opetukseen maanantaina 8. marraskuuta kello 15-17 ja tartuntaan liittyen altistui kaksi henkilöä.

Koronalle on voinut altistua myös Nortamonkadun Hesburgerissa lauantaina 13. marraskuuta kello 13-14. Kaikki viimeisen kuukauden ajalta todetut altistumistilanteet on koottu Rauman kaupungin nettisivuille.

Koronan tavallisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.