Otetaanko uusia koronalääkkeitä käyttöön Suomessa? Näin asiantuntijat arvioivat: ”Lääkkeillä voidaan pääosin hoitaa vasta sitten, kun on käynyt ikävästi”

Lääkkeitä aletaan antaa todennäköisesti vain ihmisille, joilla on suuri riski saada vakava koronatauti.

Suun kautta otettavat koronalääkkeet olisivat Suomessakin hyvä lisä koronataudin hoitoon, mutta eivät ne pandemiaa pysäyttäisi.

Tätä mieltä on urologian professori ja kliinisen epidemiologian dosentti Kari Tikkinen Helsingin yliopistosta. Hän on Suomen kansallinen päätutkija koronaviruksen lääkehoitoa selvittävässä Solidarity-hankkeessa.

”Ei tällaisia pandemioita ratkaista yhdellä keinolla”, Tikkinen sanoo.

Hänen mukaansa pandemian hoito perustuu edelleenkin monen asian yhdistelmään: on rokotukset, tartunnanjäljitystä, jonkin verran rajoitteita ja maskien käyttämistä.

Ja lisäksi sairastuneita osataan hoitaa, esimerkiksi lääkkeillä.

Syksyn mittaan lääkejätit ovat kertoneet hankkeistaan. Pitkälle on ehtinyt yhdysvaltalainen Merck, joka tunnetaan Euroopassa nimellä MSD.

Sen suun kautta otettava molnupiraviiri sai marraskuun alussa myyntiluvan Britanniassa ensimmäisenä maailmassa. Yhdysvaltojen ja Euroopan lääkeviranomaiset tekevät parhaillaan omaa arviointiaan.

Pfizer puolestaan kertoi, että sen kehittämä lääke vähentää merkittävästi vakavaa tautimuotoa ja kuoleman riskiä. Yhtiö on hakenut sille Yhdysvalloissa myyntilupaa lokakuussa.

Ehdollisen myyntiluvan on saanut jo aiemmin Euroopassa ja Yhdysvalloissa Gilead Sciences -yhtiön remdesiviiri, jota ei tosin anneta suun kautta vaan suonensisäisesti.

Niin ikään suonensisäisesti annettavia ovat kaksi uutta vasta-ainelääkettä, joiden myyntilupaa Euroopan lääkevirasto (Ema) suositteli määrättäväksi torstaina.

Kliinisen epidemiologian dosentti Kari Tikkinen Helsingin yliopistosta uskoo, että koronaviruslääkkeistä on apua joillekin.

Yhtiöt ovat kertoneet lääkkeistään lupaavia tuloksia, mutta Tikkisellä on niistä epäilyksensä. Esimerkiksi Pfizer kertoi, että lääke vähensi sairaalahoidon tarpeen ja kuoleman riskiä 89 prosenttia tartunnan saaneilla vakavan riskiryhmän ihmisillä.

Tikkisen mukaan tutkimuksen otos oli kuitenkin liian pieni, ja sen keskeyttäminen ennenaikaisesti on voinut vaikuttaa tuloksiin.

”Pidän epätodennäköisenä, että nämä lääkkeet ovat näin hyviä oikeasti, mutta luulen, että näistä on apua joillekin.”

Tikkinen huomauttaa, että esimerkiksi Pfizerin tapauksessa tiedot perustuvat toistaiseksi vain lehdistötiedotteeseen tieteellisen artikkelin sijaan. Hän sanoo kuitenkin pitävänsä lääkekehitystä hyvänä asiana.

”Jos ajatellaan, että se vähentäisi sairaalaan joutumisen suhteellista riskiä vaikka 30–50 prosenttia, totta kai se olisi hieno juttu. Sairaalahoitoa saataisiin vähennettyä ainakin kolmanneksella.”

Uusissa tutkimuksissa lääkkeitä on otettu suun kautta kolmen tai viiden päivän kuurina mahdollisimman pian koronatartunnan jälkeen.

Sairaalassa ollaan usein jo myöhässä, sanoo Tikkinen. Tämän kaltaiset antiviraalilääkkeet tulisi antaa taudin alkuvaiheessa.

Ne olisivat toisaalta merkittävä askel. Esimerkiksi remdesiviiri täytyy antaa tiputuksena.

”Suonensisäisiä lääkkeitä ei oikein antamaan pysty isoille potilasmäärille. Suun kautta otettavat lääkkeet ovat todella tervetulleita.”

Tuleeko suun kautta otettavista lääkkeistä rokotusten tapaan koko kansan lääkkeitä?

”Ottaen huomioon, että pandemia on niin laaja kuin se on, ei varmasti tule”, sanoo ylilääkäri ja jaostopäällikkö Maija Kaukonen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta Fimeasta.

Hänen mukaansa lääkkeitä todennäköisesti annetaan vain heille, joilla esimerkiksi vakavan immuunipuutteen vuoksi rokotevaste on jo valmiiksi muita heikompi. Kaukonen perustelee kantaansa lääkkeen saatavuudella.

”Käytännössä näille lääkkeille on kova tarve ympäri maailmaa.”

Lisäksi suun kautta otettavista lääkkeistä on todennäköisesti tulossa kalliita.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen hallinto on sopinut maksavansa yhdestä molnupiraviirikuurista 712 dollaria eli noin 622 euroa, jos lääke saa myyntiluvan. Vastikään tehty lisenssisopimus laskee hintaa matalan ja keskitulotason maissa noin 17 euroon.

Todennäköistä on, että suun kautta otettavat lääkkeet saavat ennen pitkää myyntiluvan Euroopassakin. Tällä hetkellä myyntilupaa odottaa molnupiraviiri.

Sitä, milloin lääkkeitä olisi Suomessa saatavilla ja missä määrin, ei Kaukonen osaa arvioida.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan sähköpostitse, että uudet lääkehoidot huomioidaan tutkimustulosten perusteella huoltovarmuudessa.

”Pitkittyneessä pandemiatilanteessa Suomen terveydenhuoltojärjestelmä hyötyisi yhteishankintojen sijaan siitä, että lääkeyritykset toisivat uudet covid-19-sairauden hoitoon tarkoitetut lääkkeet normaaleja reittejä markkinoille kuten muutkin lääkkeet”, kertoo johtaja Tuulia Helander bioteknologia ja lääkkeet -yksiköstä.

Ministeriö arvioi yhteishankintoihin osallistumista tapauskohtaisesti, Helander sanoo.

Rokotteet ovat edelleenkin ensisijainen keino pandemian torjumisessa, sanovat sekä Tikkinen että Kaukonen.

”Kyllä lääkkeilläkin on paikkansa tässä, mutta rokotteet ovat olleet tehokkaita ja sitä kautta ne ovat tulleet ensin. Useampiakin lääkkeitä on tutkittu, mutta nyt on tullut lääkkeitä, joista on positiivisia tuloksia”, sanoo Kaukonen.

Rokotteilla on se valtti, että ne voivat estää jopa tartunnan saamista ja taudin leviämistä. Ne ennaltaehkäisevät, sanoo Tikkinen.

”Lääkkeillä voidaan pääosin hoitaa vasta sitten, kun on käynyt ikävästi.”