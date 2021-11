Koronavirus jyllää Satakunnassa, mutta myös influenssa B ja RS-virusepidemiat ovat käynnistymässä, Satasairaala tiedottaa.

Pori

Satakunnassa on otettu marraskuun alusta lähtien käyttöön yhdistelmätesti pelkän nenänielunäytteestä otettavan koronatestin sijaan, Satasairaala tiedottaa.

Yhdistelmätesti löytää koronaviruksen lisäksi myös influenssa A- ja B- sekä RS-viruksen. Se pystyy tarkalla PRC-menetelmällä osoittamaan pienetkin määrät virusta nenänielussa.

Tiedotteessa kerrotaan, että uudistus on merkittävä, sillä sen avulla saadaan ilman lisätyötä tai -kustannuksia tärkeää tietoa Satakunnan epidemiologisesta tilanteesta.

Neljä yhdistelmätestillä tutkittavaa virusta aiheuttavat eniten hengitystieinfektioita, jotka esiintyvät epidemioina ja johtavat sairaala- ja tehohoitoon. Kun virukset tunnistetaan, voidaan tehokkaasti ehkäistä sairaala- tai laitosepidemioita.

Varhain todettua influenssaa voidaan myös hoitaa influenssalääkkeellä. Lääkehoito suunnataan riskiryhmiin ja sairaala- tai laitoshoitoa tarvitseviin. Muille riittää lepo ja tarvittaessa kuumelääke.

Koronavirusepidemia jatkuu voimakkaana Satakunnassa. Erityisesti rokottamattomilla on suuri riski saada virustartunta. Kuluneiden viikkojen aikana sairaalahoitoon on joutunut Satakunnassa aiempaa enemmän 30-40-vuotiaita rokottamattomia perusterveitä henkilöitä.

Tällaisia potilaita on ollut viime päivinä Satasairaalan 11 osastopotilaasta yli puolet. Tiedotteessa korostetaan, että jokaisen yli 12-vuotiaan kannattaa hoitaa rokotesuojansa kuntoon.

Influenssa tai RS-virus eivät vielä ole näkyneet, mutta aiempaa laajemmassa näytteenotossa on havaittu merkkejä sekä RSV- että influenssa B epidemian käynnistymisestä. Satakunnassa on RS-virusta nyt vajaassa kahdessa viikossa todettu 17 tapausta ja influenssa B-virusta 7 tapausta.

Valtaosa RSV-tapauksista on ollut porilaisilla nuorilla aikuisilla. Influenssa B-virusta on todettu laajemmalla alueella Satakunnassa. Säkylässä on todettu kolme tapausta ja muut tapaukset ovat ympäri Satakuntaa. Lisäksi on tehty yksittäinen influenssa A diagnoosi.

Kolmella lapsella on nenänielun näytteissä todettu sekä influenssa A- että B-virusta pian annetun nenäsumuterokotuksen jälkeen. Rokotuksen seurauksena voi olla lieviä limakalvo-oireita, mutta kyseessä ei tällöin ole sairaus, vaan osoitus siitä, että testi toimii hyvin ja löytää pienetkin määrät viruksen perimää.

Tiedotteessa todetaan, että vaikuttaa siltä, että influenssa-B epidemia on käynnistymässä Satakunnassa hieman odotettua aikaisemmin. Muualla Suomessa on todettu vain yksittäisiä löydöksiä. Kyse voi kuitenkin olla myös siitä, että näytteitä otetaan nyt laajemmin.

Influenssarokotuksen ottamista suositellaan nyt, jotta suoja ehtii muodostua ennen epidemian leviämistä. Jos koronarokote on vielä ottamatta, sen voi ottaa yhtä aikaa influenssarokotuksen kanssa.