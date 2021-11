THL: 12 vuotta täyttäneistä yli 80 prosenttia on saanut kaksi koronarokoteannosta

Kahden annoksen koronarokotekattavuus ylittyi Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että 12 vuotta täyttäneistä yli 80 prosenttia on saanut Suomessa kaksi koronarokoteannosta. Ensimmäisen annoksen saaneita 12 vuotta täyttäneistä on yli 85 prosenttia.

THL kertoi, että Suomessa on tänään vahvistettu 954 uutta koronavirustartuntaa. Eilen vastaava luku oli 810. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia on eilisen jälkeen kolme. Pandemian aikana koronavirukseen liittyviä kuolemia on nyt vahvistettu 1 212.

Koronaviruksen vuoksi tänään sairaalahoidossa on 252 ihmistä, joista 28 on tehohoidossa. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti koko maassa on tänään 167,3.