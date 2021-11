Virusvaara vaanii nyt hoitajia – suuri osa työpaikalta saaduista tartunnoista on sote-toimialalla

Työpaikalta saaduiksi todettiin vain 10 prosenttia koronatartunnoista. Huolestuttavaa on, että suuri osa näistä todettiin sote-toimialan työpaikoilla.

Satakunta

Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän (ATTR) perjantaina antaman raportin mukaan viruksen ilmaantuvuus Satakunnassa on edelleen korkea.

Satakunta on yhä leviämisvaiheessa. Satasairaalassa tilanne on rauhallinen, mutta vanhustenhuollon tilanne sen sijaan huolestuttaa.

Mikä on Satakunnan koronatilanne juuri nyt?

Ilmaantuvuus Satakunnassa on edelleen korkea, erityisesti Harjavallassa ja Pomarkussa. Positiivisten näytteiden osuus on uudelleen hieman noussut, ollen kuitenkin matalampi kuin Suomessa keskimäärin. Näytteenotto on Satakunnassa edelleen varsin aktiivista.

Sairaalakuormitus on erikoissairaanhoidossa maltillista, mutta huolena on epidemioiden leviäminen vanhusten hoivapalveluihin ja terveyskeskusten vuodeosastoille. Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen tehokkaasti,.

Tartunnanjäljityksen priorisointia THL:n ohjeiden mukaisesti valmistellaan, mutta toistaiseksi jäljitystyötä jatketaan entiseen tapaan.

Rokotuskattavuus on yhä hieman jäljessä Suomen keskitasosta, ero on kuitenkin pieni.

Onko Satakunnan ilmaantuvuusluku muita maakuntia suurempi?

Satakunta sijoittuu THL:n lukujen perusteella sairaanhoitopiirien puoleen väliin. Koko Suomessa ilmaantuvuusluku on nyt 150. Luvulla tarkoitetaan kahden viikon aikana todettujen koronatapausten määrä 100 000 asukasta kohden

Infektioyksikön oman tilaston mukaan viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on Satakunnassa 126.

Ilmaantuvuus on ollut suurinta eli yli 200 Harjavallassa ja Pomarkussa. Yli 100 ilmaantuvuuden alueita ovat Pori, Rauma, Säkylä, Kankaanpää ja Kokemäki ja Jämijärvi. Porissa tilanne on selkeimmin huonontunut kahden viime viikon aikana.

Viime viikolla todettiin Satakunnassa 136 uutta tartuntatapausta. Tartunnanlähde tai paikka selvisi 83 prosentissa tapauksissa, mikä on edelleen erinomainen luku.

Mistä tartuntoja on saatu?

Viime viikolla vain 15 prosenttia kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla.

Tartunnoista vain 3 prosenttia on suoraan ulkomailta. 93 prosenttia tartunnoista on omasta sairaanhoitoiiristä.

Tartunnoista 35 prosenttia todettiin samasta taloudesta.

Työpaikalta saatuna todettiin vain 10 prosenttia tartunnoista, mutta huolestuttavasti suuri osa näistä todettiin sote-toimialan työpaikoilla.

Kuinka paljon ihmisiä on sairaalahoidossa?

Erikoissairaanhoidon tarve Satakunnassa on jatkunut maltillisena. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 4 eristyksessä olevaa covid-potilasta, tehohoidossa ei ole yhtään koronapotilasta.

Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastoilla on jopa 31 koronapotilasta, joista 30 Porin perusturvan vuodeosastoilla. Arvioidaan, että sairaalahoitoa tarvitsee tulevalla viikolla noin 10-15 uutta potilasta, joista tehohoitoa arvioidaan tarvittavan 1-3 potilaalle.

Porin perusturvan vaikeaa tilannetta selittävät Noormarkun kotikuntoutusosaston, Noormarkun ja Ulvilan vuodeosaston ja Attendon Kuninkaanhaan hoitokodin epidemiat.

Epidemian aikana kaikkiaan Satakunnassa on hoidettu yhteensä 137 sairaalahoitoa vaatinutta koronapotilasta, joista 16 on ollut tehohoidossa. Koronakuolemia on ollut yhteensä 34, joista 21 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Mikä on ollut sairaalahoitoon joutuneiden rokotussuoja?

Puutteellinen rokotesuoja on ollut 89 prosentilla kaikista erikoissairaanhoidossa olleista potilaista. Täysin rokottamattomia on ollut 79 prosenttia erikoissairaanhoidossa hoidetuista.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla ja hoivalaitoksissa viime viikkoina sairastuneet ovat olleet valtaosin kahdesti rokotettuja. Kyseiset potilaat ovat iäkkäitä ja monisairaita ja toisesta rokotuksesta on ollut aikaa noin viisi kuukautta.

Jatkuuko maskisuositus Satakunnassa?

Aktiivisena jatkuvan epidemiatilanteen takia Satakunnassa on edelleen voimassa laaja maskisuositus. Erityisen tärkeää on, että suu-nenäsuojusta käytetään kattavasti asioitaessa tai vierailtaessa sairaaloissa tai hoitolaitoksissa.

Etätyösuositusta suositellaan jatkamaan hybridimallina, jolloin etätyötä tehdään, kun se on mahdollista.