Porissa on voinut altistua koronavirukselle elokuvateatterissa

Koronapositiivinen henkilö on ollut katsomassa Syke-elokuvaa torstaina 4. marraskuuta.

Pori

Porin Promenadikeskuksessa sijaitsevassa elokuvateatterissa on voinut altistua koronavirukselle torstaina 4. marraskuuta.

Koronapositiiviseksi todettu henkilö on ollut katsomassa kello 18 alkanutta Syke-elokuvan näytöstä. Koronaan sairastunut on istunut elokuvateatterissa rivillä seitsemän.

Koronavirusinfektion tavallisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos sinulla on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriöitä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Oirearvion voi tehdä osoitteessa omaolo.fi tai soittamalla perusturvan koronaneuvontapuhelimeen numeroon 02 623 4333, josta vastataan joka päivä kello 8-16. Muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117.