Virologian professorin mielestä maskeista, etätöistä ja koronapassista ei lähitulevaisuudessa voida luopua.

Viikko sitten voimaan tullut koronapassi on umpeutumassa vuodenvaihteessa.

Helsinki

Etenkin ravintola- ja tapahtuma-alalla pitkään odotettu koronapassi otettiin Suomessa käyttöön runsas viikko sitten, mutta sitä ohjaava lainsäädäntö on voimassa vain vuoden loppuun. Kuukausien valmistelun tuloksena voimaan saatu passi uhkaa jäädä lyhytikäiseksi, jos hallitus ei pian päätä koronapassin käytön jatkamisesta.

Lainsäädännön jatkaminen vaatii käsittelyä eduskunnassa, jossa eletään loppuvuodesta ruuhka-aikaa.

”Siksi sitä täytyy alkaa valmistella hyvin pian, jotta ehditään kaikki valiokuntakuulemiset ja pohdinnat eduskunnassa tehdä”, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen sanoo.

Koronapassin käyttö on mahdollista alueilla, joilla on epidemiatilanteen vuoksi voimassa alueviranomaisten asettamia rajoituksia. Niitä voidaan passin avulla välttää.

Puumalaisen mukaan koronapassi on muun koronalainsäädännön ohella määräaikainen siksi, että perustuslakivaliokunta on edellyttänyt normaalielämää rajoittavan lainsäädännön tarkastelua määräajoin epidemiatilanteen mukaan. Vuodenvaihteessa erääntyvää voimassaoloaikaa pidettiin perusteltuna senkin vuoksi, että tilojen asiakasmäärää rajoittava tartuntatautilain pykälä on vanhenemassa samaan aikaan.

”On loogista, että koronapassi on voimassa yhtä pitkän aikaa kuin muukin lainsäädäntö, johon tässä viitataan”, Puumalainen sanoo.

Maskien käyttö ja etätyöt saisivat jatkua

Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistolta katsoo, että nykyistä keinovalikoimaa viruksen taltuttamiseen tarvitaan jatkossakin. Koko väestössä lapset mukaan lukien rokottamattomia on noin 1,4 miljoonaa ja vailla kahden annoksen suojaa noin 1,8 miljoonaa ihmistä, joskin luku toki pienenee vähitellen.

"Siellä on tällaista kuivaa puuta epidemialle jatkua, ja lisäksi rokotetutkin levittävät jonkin verran virusta”, Vapalahti sanoo.

"Viruksien kierto ja tautitapaukset rokottamattomissa jatkuvat, ja sairaalahoidon tarve tällä tasolla varmaan jatkuu jonkin aikaa. Niin kauan kuin näin on, en näe toivoa, että voitaisiin luopua maskeista, etätöistä ja koronapassista”, hän sanoo.

Ennen kuin rokotuskattavuus saadaan riittävän korkeaksi, koronapassilla voidaan Vapalahden mukaan lisätä tilaisuuksien terveysturvallisuutta ja vähentää rajoituksia. Lisäksi sillä on professorin mukaan kannustevaikutus rokottautumiseen.

Ylivoimaisen tehokkaana epidemianhallintakeinona Vapalahti ei "turhan myöhään käyttöönotettua koronapassia" pidä, mutta kuljettaisi sitä yhä työkalupakissa muiden terveysturvallisuustoimien mukana.

Viimeisen takarajan määrittää EU

STM:n Puumalainen pitää todennäköisenä, että nykyisessä epidemiatilanteessa hallitus esittää koronapassille jatkoa. Samalla saataneen jatkoa myös asiakasmääriä rajoittavalle lainsäädännölle.

"Jos valtioneuvosto päättää, että tehdään jatko, se koskisi todennäköisesti sekä koronapassilainsäädäntöä että muuta koronalainsäädäntöä, joka liittyy tähän.”

Puumalainen kuitenkin huomauttaa, että koronapassin voimassaoloaika on riippuvainen EU:n säädöksestä, koska passi perustuu EU:n koronatodistuksen käyttöön. EU:n koronatodistuksen mahdollistava säädös on voimassa heinäkuun alkuun asti.

"Tietysti EU:n piirissä jo keskustellaan siitä, että koronatodistuksen säädöksen voimassaoloaikaa olisi mahdollisesti tarvetta jatkaa”, Puumalainen sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi puoltavansa koronapassin jatkoa, kun asiasta kysyttiin sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

"Pidän perusteltuna sitä, että koronapassille haetaan jatkoa eduskunnalta”, Marin sanoi.