Kankaanpäässä raportoitiin iso määrä altistumisia myös esimerkiksi kouluissa. Koronrokotetta yritetään edelleen saada nuorille mahdollisimman helposti otettavaksi.

Koronarokotteita on ollut saatavilla ihan hyvin. Nuoret eivät silti ole löytäneet Kankaanpäässä rokotuksiin toivotusti.

Pohjois-Satakunta laahaa yleisesti vähän muuta Suomea perässä, kun puhutaan koronarokotekattavuudesta. Erityisesti nuorten keskuudessa rokotuksia ei ole käyty ottamassa samaa määrää kuin lähes kaikkialla muualla Suomessa.

Yksi tilaston huonoimmista suoriutujista ovat kankaanpääläiset. Siellä 12–19-vuotiaiden ensimmäisen koronarokotteen on hakenut vain 60,4 prosenttia asukkaista. Koko Suomen keskiarvo on 74,4, eli määrissä on huomattava ero.