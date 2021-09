BASFin koronatilanne rauhoittumassa – uusia tartuntoja kolme

Harjavallan BASF:n akkumateriaalitehtaan ja sen alihankkijayritysten epidemia on saatu hallintaan.

Harjavalta

BASF:n akkumateriaalitehtaan työmaan koronatilanne on rauhoittunut. Uusia tartuntoja on viime perjantain jälkeen ilmennyt kolme, tiedottaa Porin perusturva. Kyseiset tartunnat todettiin karanteenissa jo olleilla henkilöillä.

Karanteenissa on tällä hetkellä BASF:n tartuntaryppääseen liittyen 19 altistunutta henkilöä ja eristyksessä 18. Tehtaan työmaalla on todettu epidemian alusta yhteensä 111 tartuntaa, lisäksi 171 henkilöä on ollut altistumisen jälkeisessä karanteenissa. Karanteeneista valtaosa on jo loppunut.

Antigeenitestejä jatketaan hyväksi havaitun toimintamallin mukaisesti säännöllisin väliajoin pistokokeina, seuraavan kerran ensi viikon maanantaina, jolloin työmaalla toteutetaan vielä laajempi testaus. Tilanne työmaalla on tiedotteen mukaan hyvässä tasapainossa ja kokonaiskuva tiedossa.

Jatkossa kaikki työkierron mukana työmaalle tulevat työntekijät testataan 72 tunnin PCR-testillä, ja he ovat karanteenissa kunnes negatiivinen testitulos on varmistettu. Lisäksi työmaalla jatketaan tehostettua maskin käytön, käsihygienian ja taukotilakäyttäymisen valvontaa.

Rokotuksia on tällä viikolla annettu työmaalla järjestetyissä pop upeissa maanantaina ja keskiviikkona. Yhteensä rokotuksella kävi 27 työntekijää. Viime viikko mukaan lukien rokotettiin työmaa-alueella yhteensä 39 henkilöä.

Jatkossa rokottamattomat työntekijät voivat saapua muihin pop up -tilaisuuksiin Harjavallan tai Porin perusturvan alueella. Seuraava pop up on Harjavallan terveyskeskuksessa perjantaina 8.10. kello 15–19. Satakunnassa rokotuksen voi hakea myös muualta kuin omalta kotipaikkakunnalta. Vierastyöntekijöitä rokotetaan myös mielellään.

Edellä mainitut toimintatavat on sovittu Keski-Satakunnan (Kessote), Porin perusturvan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomaisten, akkumateriaalitehtaan työnantajan ja alihankkijoiden edustajien kanssa. Keskiviikkoiltapäivänä pidetyssä kokouksessa olivat läsnä myös THL:n edustajat.