Telakalla lähes sata uutta koronatartuntaa – RMC väläyttää jo pakollisia rokotuksia

Koronavirustilanne Rauman telakalla on ryöpsähtänyt viime viikkoina pahaksi.

Myös RMC:n telakan suomalaisilla työntekijöillä on todettu tartuntoja.

Rauma

Rauman telakan alueella on ilmennyt 96 uutta koronatartuntaa, tiedottavat kaupungin terveyspalvelut. Perjantaina 24. syyskuuta tiedotettiin telakalla viime viikolla todetuista 40 koronatartunnasta. Kun tähän lasketaan mukaan keskiviikkoiltapäivään mennessä todetut tapaukset, tartuntoja on löydetty yhteensä 136 kappaletta. Yhteensä noin 700 henkilöä telakalta on testattu.

Telakan alueen työntekijöiltä on otettu alkuviikon aikana 540 koronatestiä. Näistä 120 testitulosta on tiedotteen mukaan vielä valmistumatta. Keskiviikkona 29. syyskuuta positiivisen testituloksen saaneita 53 henkilöä kontaktoidaan parhaillaan ja heidät asetetaan eristykseen.

Tähän asti tavoitetut tartunnan saaneet henkilöt työskentelevät rakenteilla olevassa laivassa. Seulontanäytteet laajennettiin kuluvalla viikolla koskemaan kaikkia laivan työntekijöitä, jotka katsottiin mahdollisesti altistuneiksi.

”Kaikki laivatyömaalla työskentelevät henkilöt on testattu kertaalleen. Ensi viikon alussa testataan vielä uudelleen kaikki ne laivatyömaan työntekijät, jotka eivät ole eristyksessä tai karanteenissa. Mikäli lisätartuntoja ilmenee, niistä tiedotetaan erikseen”, tartuntataudeista vastaava lääkäri Irene Reinvall kertoo.

Tuotannollinen työ jatkuu telakalla terveysturvallisesti, ja negatiivisen testituloksen saaneet henkilöt voivat palata työmaalle, mikäli heitä ei ole asetettu karanteeniin. Telakan alueella on voimassa vahva maskisuositus.

Altistuneiksi tunnistetut asetetaan karanteeniin 10 päiväksi. Karanteeni voidaan purkaa tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta, jos aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Mikäli henkilö asuu samassa taloudessa eristyksessä olevan henkilön kanssa, karanteenia ei ole mahdollista lyhentää negatiivisella testillä.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Irene Reinvall toteaa RMC:n telakan koronaryppään olevan samantyyppinen kuin kevättalvella noussut rypäs. Hän tähdentää, että onneksi mittakaava on ilmeisesti maltillisempi.

Virustartunta on levinnyt telakan alihankintayritysten henkilöstössä, joista pääosa on ulkomailta. Tartuntoja on todettu myös suomalaisilla työntekijöillä.

”Mikään tietty kansalaisuus ei nouse ylitse muiden. Tartunnan alkulähde ei ole jäljitettävissä, koska kyse on näin isosta tartuntaryppäästä”, Reinvall sanoo.

Hän arvioi, että kevättalven epidemian tapaan viruksen leviämistä ovat jouduttaneet tiiviit työskentelyolosuhteet telakalla, yhteisasuminen ja -kyydit, viruksen deltavariantin tarttuvuus sekä todennäköisesti riittämätön rokotuskattavuus. Reinvall ennakoi, että testeissä tulee vielä lisää tartuntoja esiin. Torstaina saadaan tulokset reilusta sadasta testistä.

Pakolliset rokotukset mietinnässä

Rauma Marine Constructionsin (RMC) koronatartuntojen ryppäässä havaitut tartunnat on todettu pääosin verkostoyrityksien työntekijöillä. RMC kannustaa heitä rokottautumaan tarjoamalla rokotustilat telakka-alueelta ensi viikolla. Yhtiö pohtii myös rokotettujen työntekijöiden edellyttämistä alihankkijoiltaan.

”Käsillä olevassa ryppäässä tartunnan saaneista valtaosa on ollut rokottamattomia, minkä vuoksi kannustamme mahdollisimman monia hakeutumaan rokotettaviksi pikaisesti. Koronaturvallinen telakka on yhteinen asia, ja haluamme auttaa rokottautumisessa kaikin tavoin. Selvitämme myös mahdollisuutta siirtyä malliin, jossa verkostoyrityksiä edellytetään huolehtimaan, että heidän telakalla työskentelevät työntekijänsä ovat koronarokotettuja”, kertoo RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

RMC järjesti yhteistyössä Rauman kaupungin terveysviranomaisten kanssa viime viikolla rokotustilaisuuden telakka-alueella. Seuraava on luvassa maanantaina 4. lokakuuta.

Uutista päivitetty 29.9. kello 18.22: lisätty Irene Reinvallin kommentit.