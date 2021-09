Viime vuonna influenssarokotteet loppuivat kesken. Tälle kaudelle rokotteita on tilattu aiempaa enemmän.

Vaikka koronavirus yhä leviää Suomessa ja maailmalla, viranomaiset varustautuvat nyt myös muihin hengitystieinfektioiden aiheuttamiin epidemioihin. Taustalla on koronarajoituksien höllentäminen.

Koronaviruksen leviämisen estämiseen tähtäävät rajoitustoimet ovat tähän asti purreet myös muihin hengitystieinfektioihin, jopa niin tehokkaasti, että influenssaa ei käytännössä Suomessa ollut liki lainkaan.

Viime vuoden lokakuusta tähän päivään A- ja B-viruksen aiheuttamia, laboratoriossa varmennettuja influenssatapauksia on Suomessa todennettu 52, kun ennen koronaa esimerkiksi vuosina 2017–2018 niitä todennettiin yli 38 000, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Niina Ikonen.

Niina Ikonen

Osa asiantuntijoista on varoitellut, että influenssakauden jäätyä aiemmin väliin edessä voi olla tavallista rajumpi influenssakausi.

Ikonen pitää johtopäätöstä ennenaikaisena.

”Ei virus ole minnekään kadonnut, mutta missä määrin se lähtee leviämään, on vielä arvoitus”, hän sanoo.

Tavallisesti tähän aikaan vuodesta kokemuksia kiertävistä virustyypeistä sekä niiden vastaavuudesta rokoteviruksiin olisi jo saatu eteläiseltä pallon­puoliskolta, sillä influenssakausi ajoittuu siellä jo kesä–elokuulle. Tänä vuonna influenssa on sielläkin kiertänyt hyvin vähän.

”Euroopasta on jonkin verran ollut havaintoja, että influenssa A:n H3N2-alatyypin virustyyppiä on alkanut esiintyä, mutta tapausmäärät ovat edelleen niin alhaisella tasolla, ettei niistä voi päätellä, millainen kausi on edessä tai milloin se mahdollisesti rantautuu Suomeen”, Ikonen sanoo.

Tavallisesti influenssaepidemia saapuu Suomeen marraskuussa ja on voimakkaimmillaan tammi–maaliskuussa. Touko–kesäkuussa kausi laantuu.

Kolmena edellisenä kautena 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020 kausi käynnistyi marraskuussa ja tartuntojen määrä ylitti epidemian rajapyykin joulukuussa tai viimeistään vuodenvaihteen jälkeen.

Huippuviikot sattuvat yleensä helmi–maaliskuuhun. Sen jälkeen tartunnat alkavat vähentyä ja epidemia laantuu huhti–toukokuussa.

Leviämiseen kuitenkin vaikuttavat monet asiat. Koronapandemian aikana ihmiset ovat omaksuneet viruksen leviämistä estäviä tapoja, kuten kasvomaskin käytön ja hyvästä käsihygieniasta huolehtimisen.

Ikonen muistuttaa, että samoilla toimenpiteillä pystytään rajaamaan myös tulevaa influenssa­epidemiaa.

Ennätyksellisen moni suomalainen innostui viime vuonna hankkimaan influenssarokotteen. Niin moni, että rokotetta ei riittänyt kaikille sen ottamista suunnitelleille.

Viime vuonna Suomeen hankittiin 1,8 miljoonaa annosta influenssarokotetta. Tänä vuonna rokotteita on THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan hankittu hieman enemmän, noin kaksi miljoonaa annosta. 2–6-vuotiaille annettavaa nenäsumutetta on hankittu 118 000 annosta.

Hanna Nohynek

Rokotuksia on Nohynekin mukaan alkanut jo saapua Suomeen ja niitä jaetaan kuntiin. Nohynek ei kuitenkaan suosittele, että rokotteita annettaisiin ennen marraskuuta, sillä rokotteen antama suoja etenkin ikäihmisillä laskee ajan myötä.

THL suosittelee influenssarokotteen ottamista myös tänä vuonna. Influenssan riskiryhmiin kuuluvat yli 65-vuotiaat, raskaana olevat ja erilaisia perus­sairauksia sairastavat sekä alle 7-vuotiaat lapset. Rokotetta suositellaan myös vakavalle influenssalle alttiiden kanssa asuville sekä heitä säännöllisesti viikoittain tapaaville.

Nohynekin mukaan myös koronavirustaudin ja influenssan sairastaminen yhtä aikaa moninkertaistaa vakavan taudin riski.

”Se on enemmän kuin 1+1”, Nohynek kertoo.

Rokotteeseen pyritään vuosittain valitsemaan virukset, jotka todennäköisesti seuraavana epidemiakautena aiheuttavat epidemian.

Ikosen mukaan pohjoisen pallonpuoliskon rokotevirussuositus on annettu helmikuussa tuolloin kiertävien virusten pohjalta. Koska influenssavirus­löydöksiä oli silloin niin vähän, mahdollisesta tulevasta epideemisestä viruksesta on vaikeaa antaa arviota.

”Olisin kuitenkin luottavainen rokotteeseen. Koska virusta on ollut niin vähän liikkeellä, se ei ehkä myöskään ole päässyt muuntautumaan, vaan tulevat epideemiset viruskannat olisivat melko samankaltaisia rokotevirusten kanssa”, Ikonen sanoo.