Tanska ja Britannia purkivat rajoituksiaan ennen Suomea. Vaikka maissa on todettu tartuntoja rajoitusten purkamisen jälkeen, ovat kuolleisuus ja sairastavuus pysyneet moninkertaisesti pienempinä kuin rajoitusten aikana.

Suomessa koronarokotus­kattavuus kasvaa ja rajoituksia puretaan, mutta millaisen arjen ne Suomeen tuovat?

Lokakuun alussa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumis­rajoituksia, ja ravintola­rajoituksistakin odotetaan päätöksiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen on kertonut useampaan otteeseen, että Suomessa seurataan tarkasti muiden maiden rajoitusten purkamista.

Britanniassa suurin osa rajoituksista poistettiin heinäkuussa. Syyskuussa Englannissa suunnitellusta koronapassista luovuttiin, koska maan hallitus ei enää nähnyt sitä tarpeelliseksi nykyisessä tauti- ja rokotekattavuus­tilanteessa.

Tanskassa maan sisäiset koronarajoitukset poistettiin syyskuussa, koska yli 70 prosenttia maan väestöstä oli saanut kaksi rokoteannosta.

Mitä Suomi voisi oppia mailta, jotka ovat jo purkaneet rajoituksiaan?

Tärkein oppi on Salmisen mukaan se, että rokotuskattavuudella pystytään pitämään tautia kurissa.

”Maissa kuolleisuus ja sairastavuus ovat pysyneet korkean rokotuskattavuuden ansiosta moninkertaisesti matalammalla tasolla kuin tilanteessa, jossa oli voimassa useita rajoituksia”, Salminen sanoo.

”Tanskassa tapausmäärät ovat jopa laskeneet yhteiskunnan avaamisen jälkeen, eivätkä sairaalahoidossa olevien määrä tai kuolemat ole myöskään lisääntyneet.”

Vaikka Britanniassa tapausten ilmaantuvuus onkin kasvanut sitten kesäkuun alun, ei vastaavassa ajassa näy kuolleisuuden määrän suurta kasvua. Salminen painottaa, että tässä pandemiatilanteessa oleellista onkin tarkkailla juuri sairaalahoidon kuormitusta ja kuolemien määrää.

Sille on vaikea antaa yhtä selitystä, miksi Tanskassa tapausten määrä ei ole lähtenyt yhtä suureen kasvuun kuin Britanniassa.

Yksi selityksistä piilee ehkä rokotus­kattavuudessa, joka on Tanskassa hieman suurempi. Lisäksi maassa on rokotettu enemmän ja pidempään nuoria kuin Britanniassa. Suomessa ollaan toimittu nuorten rokottamisen suhteen samoin kuin Tanskassa.

Ero voi johtua Salmisen mukaan myös yhteiskunnan dynamiikasta.

”Tanska on Britanniaa tasa-arvoisempi maa, Britannia on yhä enemmän luokka­yhteiskunta. Eri puolilla maailmaa on havaittu, että se altistaa taudin leviämiselle. Tauti tuppaa iskemään kovempaan väestöryhmissä, joissa on heikompi tulotaso, isompi perhekoko, tehdään enemmän suorittavaa työtä ja kotikielenä ei ole valtakieli.”

Lisäksi Tanskassa rajoituksia höllennettiin asteittain. Britanniassa suurin osa poistettiin kerralla niin sanottuna Vapauden päivänä (Freedom Day). Britanniasta on pystytty muun muassa osoittamaan, että EM-jalkapallo­kisojen oheistapahtumat muodostivat merkittävän epidemiahautomon. Kyseessä ei siis ollut varsinaiseen urheilutapahtumaan osallistuminen vaan muun muassa urheilubaarissa käyminen.

”Rajoituksista voisi malttaa luopua asteittain.”

Suomessa näin on tehty. Tosin siinä on eroa, mitkä tapahtumat on pidetty pisimpään auki.

”Valtaosassa maita yökerhot ja baarit avattiin sulun jälkeen viimeisenä. Suomessa teatterit ja kulttuurielämä olivat pitkään sulussa tai sellaisilla rajoituksilla, että ne eivät voineet toimia. Siinä on ollut epäkohta.”

Toinen tärkeä oppi on Salmisen mukaan sen ymmärtäminen, että rokotteetkaan eivät hävitä virusta.

”Näemme, että tapausmäärät ovat yhteiskunnissa rajoitusten vapautumisen jälkeen sahanneet. Sellaista se tulee olemaan meilläkin, koska kaikki aikuisväestössä eivät ole halunneet ottaa rokotetta. Lisäksi rokote ei anna sataprosenttista suojaa, vaan yhä pieni osa saa jonkinlaisen taudin ja ihmisiä joutuu sairaalaan.”

Salminen muistuttaa, että tällä hetkellä Suomessa sairaalahoitoa tarvitsevista lähes kaikki ovat rokottamattomia aikuisia.

”Täytyy sanoa, että he ottavat aikamoisen riskin. Rokottamattomana riski vakavalle taudille on paljon suurempi. Sama koskee vain yhden annoksen ottaneita.”

Suomessa rajoituksia on tarkoitus höllentää, kun 12 vuotta täyttäneistä yli 80 prosenttia on rokotettu kahteen kertaan. Vaikka Suomi ottaa mallia muista maista, ei päätöksen suhteen voitu Salmisen mukaan jäädä odottelemaan muiden kokemuksia.

”Jossain vaiheessa on vain tehtävä päätös ja luotettava rokotussuojaan. Mallinnukset tukevat tätä [80 prosentin rajaa]. Sitä emme tiedä, olisiko matalampi raja riittänyt, mutta Tanskan ja Britannian esimerkit osoittavat, että siinä kieppeillä se on.”