Rauma

Rauman terveyspalvelut sai keskiviikko-iltana 22.9. tiedon Winnovan Rauman Satamakadun toimipisteen opiskelijan koronavirustartunnasta.

Terveyspalvelujen tiedotteen mukaan tartunnalle on altistunut oppilaitoksessa kaksi lähikontaktissa ollutta henkilöä tiistaina 21.9.

Luokan muiden oppilaiden ei ole katsottu altistuneen, mutta heitä on tiedotettu ja varmuuden vuoksi kehotettu hakeutumaan covid-testiin matalalla kynnyksellä vähäistenkin oireiden ilmaantuessa, erityisesti mikäli rokotussuoja on puutteellinen.

Tartunnan lähde on tiedossa, eikä se ole peräisin oppilaitoksesta.

Altistuneet asetetaan karanteeniin 10 päiväksi altistumispäivästä alkaen. Karanteeni voidaan purkaa tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä, jos aikaisintaan kuusi vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.