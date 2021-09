Suomessa ei ole raportoitu lisää koronakuolemia.

Helsinki

Suomessa sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi olevien määrä on noussut, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona julkistamista tiedoista. Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 109 ihmistä, joista tehohoidossa on 20.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä kasvoi tiistaista 15:llä. Tehohoidossa on yksi koronavirusta sairastava enemmän kuin edeltävänä päivänä.

Suomessa on THL:n mukaan raportoitu vuorokaudessa 477 uutta koronavirustapausta.

Viikko sitten samana viikonpäivänä kerrottiin 522 koronatartunnasta. Kuluvan viikon tiistain tartuntaluku oli 860, mutta siinä oli mukana myös edeltäviltä päiviltä rekisteröimättä jääneitä tartuntoja.

Todettujen koronatartuntojen määrä Suomessa on koko pandemian ajalta nyt 137 596.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia ei THL:n mukaan todettu vuorokauden aikana. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu Suomessa tähän mennessä 1 062.