Uusia koronatartuntoja raportoitiin Porista, Harjavallasta, Ulvilasta, Pomarkusta ja Raumalta.

Satakunnassa on todettu 21 uutta koronatartuntaa.

Helsinki

Suomessa on raportoitu 501 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 601 tartuntaa, mikä on 1 854 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa lähes 136 000.

Satakunnasta uusia tartuntoja raportoitiin 21. Uusia tartuntoja raportoitiin Harjavallasta yhdeksän, Porista yhdeksän, Pomarkusta yksi, Ulvilasta yksi ja Raumalta yksi.

Satakunnassa on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja epidemian aikana nyt seuraavasti: Eura 172, Eurajoki 126, Harjavalta 54 (+9), Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 88, Jämijärvi 21, Kankaanpää 90, Karvia 85, Kokemäki 56, Merikarvia 10, Nakkila 25, Pomarkku 6 (+1), Pori 654 (+9), Rauma 1 052 (+1), Säkylä 58 ja Ulvila 50 (+1).

Satakunnassa on todettu sitten epidemian alun kaikkiaan 2 575 koronavirustartuntaa.

Sairaalahoidossa on 98 koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastavaa ihmistä, joista tehohoidossa on 20.

Koko Suomessa sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on noussut keskiviikosta yhdellä ihmisellä. Tehohoidossa on yhdeksän koronavirusta sairastavaa vähemmän kuin keskiviikkona.

Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu yhteensä 1 052 koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 119, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 152.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 209, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 178.

Pienintä ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla ja Pohjois-Karjalassa, joissa se on 17. Luvut ovat pyöristettyjä.