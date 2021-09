Koronavirus

Uusia varmistettuja tapauksia on ilmennyt maanantain jälkeen yhteensä 30, joten varmistettuja tapauksia on nyt 39.

Harjavalta

BASF:n Harjavallan tehtaalla ja sen alihankintayrityksissä on todettu uusia tartuntoja, kertoo Porin perusturva tiedotteessa.

Satasairaala tiedotti maanantaina yhdeksästä varmistetusta ja 32 alustavasti antigeenitestillä positiivisesta koronavirustartunnasta Harjavallan BASF:n akkutehtaan alihankintayrityksissä. Noin 150 henkilön arvioitiin altistuneen.

Uusia varmistettuja tapauksia on ilmennyt maanantain jälkeen yhteensä 30, joten varmistettuja tapauksia on nyt 39, tiedotteessa summataan.

Lisäksi alustavia antigeenitestillä positiivisia tapauksia on ainakin viisi. Merkittävä osa tuloksista valmistuu vasta myöhemmin keskiviikkoiltana ja torstaina. Noin parikymmentä altistuneiksi määritellyistä ei ole vielä päässyt testiin.

Harjavaltaan perustetaan tilannekeskus

Harjavallan terveysasemalle on päätetty perustaa Porin perusturvan ja Kessoten tilannekeskus, josta tartunnan jäljitystä hoidetaan torstaista 16.9. alkaen yhteistyössä Kessoten ja Porin perusturvan tartunnan jäljityksen kanssa.

Perusturvan tiedotteen mukaan järjestelyyn päädyttiin, sillä erilaiset tietojärjestelmät ovat hankaloittaneet yhteisen tilannekuvan luomista. Tilannekeskuksessa selvitetään ja kontaktoidaan altistuneet. Altistuneiden rokotusten kartoittamista hoidetaan myös tilannekeskuksesta.

– Tilannetta vaikeuttaa se, että akkutehtaan työmaalla työskentelee monen alihankkijan työntekijöitä ja he edustavat monia eri kansallisuuksia. Vierastyöntekijät asuvat usein yhdessä ja liikkuvat yhteiskyydeillä. Tämä kasvattaa altistuneiden määrää, tiedotteessa todetaan.

Kahdesti rokotettuja, joilla on viikko viimeisestä rokotuksesta, oireettomia ja negatiivisen näytteen saaneita ei aseta karanteeniin. Mikäli heille kuitenkin ilmenee koronainfektion oireita, tulee testiin hakeutua.

Poikkeuksena on, että mikäli kahdesti rokotettu asuu samassa taloudessa koronaviruspositiiviseksi todetun henkilön kanssa, hänet asetetaan 10 vuorokauden karanteeniin sairastuneen oireiden alusta tai koronatestin otosta lukien.

Ne altistuneet, joiden rokotussuoja on puutteellinen, asetetaan 10 päivän karanteeniin viimeisestä altistustilanteesta alkaen. Oireiset testataan heti, mutta oireettomia ei kannata testata heti, vaan testi pyritään tekemään aikaisintaan 6. päivänä viimeisestä altistuksesta. Mikäli testi on negatiivinen, karanteeni voidaan purkaa.

Alueelle pääsemiseksi vaaditaan rokotetodistus

Tilanteen hallintaan saamiseksi tehdasalueelle saavuttaessa tarkistetaan koronarokotustodistus torstaista 16.9. alkaen. Rokotustodistuksen saa näkyviin omakannasta helposti, mikäli on saanut kaksi rokotusta.

Todistuksen esittäminen on vapaaehtoista. Käytössä on myös laaja, erityisesti rokottamattomien testaaminen pikatesteillä akkutehtaalla toimivissa yrityksissä. Kaikki positiiviset tulokset tarkastetaan virallisella PCR-testillä. Jos oireita ilmaantuu, on syytä hakeutua viralliseen testiin.

Tartunnanjäljitys on perusturvan tmukaan tällä hetkellä voimakkaasti ruuhkautunut sekä Porissa että Harjavallassa. Kaikkia altistuneita ei pystytä heti kontaktoimaan henkilökohtaisesti. Työpaikalla altistuneiksi tunnistetuille henkilöille on tiedotettu asiasta työsuojelun/työnantajan kautta ja heidän tulee noudattaa työnantajalta saatuja ohjeita.

Edellä mainitut toimintatavat on sovittu Keski-Satakunnan (Kessote), Porin perusturvan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomaisten, akkumateriaalitehtaan työnantajan ja alihankkijoiden edustajien kanssa. Keskiviikko iltapäivänä pidetyssä kokouksessa olivat läsnä myös THL:n ja AVI:n edustajat.

Harjavallassa asioineita pyydetään tarkkailemaan vointiaan

Viime viikolla Harjavallan lounasravintoloissa ja kaupoissa asioineita pyydetään tarkkailemaan vointiaan ja pienienkin oireiden ilmaantuessa hakeutumaan koronatestiin, altistuminen saattaa olla mahdollista.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.