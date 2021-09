Koronalle on voinut altistua Otsot-ryhmässä 8.-10. syyskuuta.

Pori

Porissa päiväkoti Mesikämmenessä on ollut altistumisia koronalle 8.-10.9. välisenä aikana, Porin perusturva tiedottaa. Altistuneita on Otsot-ryhmässä, jonka normaali koko on 22 lasta. Lisäksi altistuneita on aamuryhmässä, joka toimii kello 6.15-7.30.

Altistuneet asetetaan karanteeniin kymmeneksi vuorokaudeksi viimeisestä altistumisesta. Karanteenia voidaan lyhentää kuudentena päivänä otetulla näytteellä edellyttäen, että kaikkien näyte on negatiivinen. Muussa tapauksessa tilanne arvioidaan uudelleen.

Päiväkoti ilmoittaa tilanteesta altistuneille ja perusturvan tartuntatautiyksiköstä pyritään olemaan yhteydessä altistuneiden huoltajiin lähipäivinä. Henkilökunnan tilanne kartoitetaan erikseen.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Oirearvion voi tehdä osoitteessa omaolo.fi tai soitamalla Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen numeroon: 02 623 4333 joka päivä kello 8-16. Muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon: 116 117.