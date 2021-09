Koronavirus

Harjavallassa heräsi huoli tehdastyömaan tautiepidemiasta – ”Koronalle on voinut altistua ruokapaikoissa ja kaupoissa”

Harjavallan akkumateriaalitehtaan työmaalla todettiin viikonvaihteessa useita koronatapauksia. Taudille on voinut altistua myös kaupoissa ja ruokapaikoissa.

Harjavallan akkumateriaalitehtaan työmaalla jopa 150 työntekijää on altistunut koronalle.

Sen jälkeen, kun SataDiag oli tiedottanut maanantai-illalla, että BASF:n Harjavallan akkumateriaalitehtaan rakennustyömaalla toimivissa alihankintayrityksissä oli todettu yhdeksän koronatartuntaa ja 150 altistumista, paikkakunnalla heräsi kysymys, kuinka moni Harjavallassa asuva ja liikkuva on saattanut myös altistua koronalle – ja missä.

Sunnuntain ja maanantain aikana työmaalla tehdyillä pikatesteillä todettiin lisäksi 32 antigeenitestipositiivista tapausta. Tiedotteen mukaan nuo tulokset varmistetaan PCR-testeillä lähipäivinä.

SataDiagin tiedotteen mukaan tartunnanjäljitys on tällä hetkellä ruuhkautunut sekä Porissa että Harjavallassa. Kaikkia ei siis pystytä kontaktoimaan henkilökohtaisesti heti, eikä kovin nopeasti.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tartuntatautien yhdyshenkilön, terveydenhoitaja Margit Kurrun mukaan ruuhkautumisen taustalla on juuri tehdastyömaalla todetut tapaukset. Toki Porissa ruuhkaan vaikuttavat myös muun muassa päiväkodeissa tapahtuneet altistumiset.

– Harjavallassa ei olla yhtä ylityöllistettyjä, mutta näytteenotto on ruuhkautunut, minkä takia on viivettä. Päiväaikaan meillä on nyt käytössä riittävä resurssi, koska olemme saaneet irrotettua yhden hoitajan lisää tiimiin muista töistä, hän kertoo.

Koronainfektiolle on voinut altistua 6. syyskuuta lähtien, mutta epidemian alkuperäinen tartunnanlähde ei ole selvillä.

Työmaalla noin puolet työntekijöistä on ulkomailta tulevia vierastyöntekijöitä, jotka asuvat ja liikkuvat yhteiskyydeillä. Tämä lisää altistuneiden määrää, tiedotteessa sanotaan.

– Myös tulkin hankkimisessa menee aikaa, vaikka englannillakin pärjää pitkälle, Kurru kertoo.

Hänen mukaansa paikallisten huoli mahdollisista altistumisista on aiheellinen.

– Koronalle on voinut altistua ruokapaikoissa ja kaupoissa. Tilanne on ollut kuitenkin sama koko ajan ilman tätäkin ryysistä. Tarkan hygienian säännöt ovat edelleen voimassa.

” ”Valtava koronapositiivisten joukko tuli tietoomme maanantaina, vaikka jo viime viikolla oli muutama yksittäinen tapaus.”

SataDiag tiedotti myös, että sairastuneiden joukossa on lisäksi sellaisia, jotka ovat jo saaneet kaksi rokotetta.

– Jos rokotuksesta huolimatta ilmenee koronaan viittaavia oireita, on heti mentävä näytteenottoon, koska muutama kaksi rokotetta saanutta on todettu koronapositiiviseksi. Rokote suojaa kuitenkin vakavammalta sairaudelta, Margit Kurru kertoo.

Positiiviset tapaukset havaittiin työmaan omissa testeissä.

– Valtava koronapositiivisten joukko tuli tietoomme maanantaina, vaikka jo viime viikolla oli muutama yksittäinen tapaus. Jos on sairastanut koronan jo lähtömaassa, se voi näkyä epäselvänä tuloksena näytteenotossa, joka toki kontrolloidaan. Osalla korona voi olla myös oireeton. Nyt kaikki altistuneet tulevat meille testeihin.

