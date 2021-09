Harjavallan koronaepidemian alkuperäinen tartunnanlähde ei ole selvillä. Tartunnanjäljitys on erittäin ruuhkautunut. Koronapositiivisiksi testattujen joukossa on myös kahdesti rokotettuja henkilöitä.

Harjavalta

Harjavallassa sijaitsevan BASF-akkumateriaalitehtaan alihankintayrityksissä on todettu yhteensä yhdeksän koronatartuntaa. Satasairaalan infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kertoo tiedotteessa, että sunnuntain ja maanantain aikana työmaalla on tehty laajasti pikatestejä, joissa on yhdeksän varmistetun tapauksen lisäksi todettu 32 antigeenitestipositiivista tapausta. Nämä tapaukset varmistetaan PRC-testeillä lähipäivinä.

Alustavassa selvityksessä on todettu yhteensä noin 150 henkilön altistuneen koronainfektiolle eri yrityksissä 6. syyskuuta lähtien. BASF:n omassa organisaatiossa ei ainakaan vielä ole todettu tartuntoja. Mahdollisia altistuneita selvitetään yhteistyössä alihankkijoiden kanssa parhaillaan. Myös henkilökunnan tarkempaa rokotustilannetta selvitetään.

Tartunnanjäljitys on tällä hetkellä voimakkaasti ruuhkautunut sekä Porissa että Harjavallassa, joten kaikkia ei pystytä heti kontaktoimaan henkilökohtaisesti kovin nopeasti. Työpaikalla altistuneiksi tunnistetuille henkilöille tiedotetaan asiasta maanantaina työsuojelun tai työnantajan kautta ja heidän tulee jäädä omaehtoiseen karanteeniin.

PRC-testillä koronapositiivisiksi varmistetut henkilöt asetetaan kotieristykseen 10 päiväksi oireiden alusta tai testipäivästä lähtien. Positiivisen pikatestituloksen saaneet ohjataan varmistustestiin oman kotikunnan näytteenottopisteeseen ja he pysyvät omaehtoisessa karanteenissa, kunnes testitulos saadaan. Negatiivinen tulos ei automaattisesti vapauta heitä karanteenista, sillä altistuneet määrätään karanteeniin.

” Positiivisiksi testatuissa on joitakin kahdesti rokotettuja.

Altistuneiksi todetut saavat asiasta tiedon työnantajaltaan ja heidät pyritään kontaktoimaan tartunnanjäljityksestä heti, kun se on mahdollista. Mikäli altistunut on saanut kaksi rokotusta ja toisesta rokotuksesta on kulunut yli viikko, henkilöä ei aseteta karanteeniin, mutta hänet ohjataan koronatestiin kotipaikkakunnalle. Näin tehdään, sillä nyt positiivisiksi testatuissa on joitakin kahdesti rokotettuja.

Kahdesti rokotetuttu altistunut voi palata töihin saatuaan negatiivisen testituloksen. Mikäli altistuneen rokotussuoja on puutteellinen, hänet asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin 10 vuorokaudeksi viimeisestä altistustilanteesta lukien. Testiin tulee mennä heti, jos on vähäisiäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, mutta mikäli oireita ei ole, testiin ei tule kiirehtiä.

Karanteenia voidaan lyhentää aikaisintaan kuudentena altistuksen jälkeisenä päivänä otettavalla testillä. Sen ollessa negatiivinen, karanteeni voidaan päättää tartuntatautiviranomaisen päätöksellä.

Työsuojelulta tai työnantajalta saadun altistumistiedon jälkeen, tulee jäädä omaehtoiseen karanteeniin kotiin ja odottaa tartunnanjäljittäjän yhteydenottoa. Perheenjäsenet saavat liikkua normaalisti.

Tiedotteessa kerrotaan, että edellä olevat toimintalinjat on sovittu Keski-Satakunnan, Porin perusturvan ja sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomaisten, akkumateriaalitehtaan työnantajan ja alihankkijoiden edustajien kanssa.

Kokouksessa oli läsnä myös THL:n edustaja. Epidemian alkuperäinen tartunnanlähde ei ole selvillä. Työmaalla noin puolet työntekijöistä on ulkomailta tulevia vierastyöntekijöitä, jotka asuvat ja liikkuvat yhteiskyydeillä. Tämä lisää altistuneiden määrää.

Epidemiasta tiedotetaan lisää keskiviikkona, kun tuloksia on käytettävissä ja seuraava kokoava epidemiakokous on pidetty.

Tiedotteessa todetaan, että tapaus osittaa sen, ettei epidemia ole ohi. Kaikkia satakuntalaisia kehotetaan muistamaan tutut varotoimet ja ennen kaikkea huolehtimaan rokotussuoja kuntoon. Kaikkialla Satakunnassa rokotuksia on tarjolla ja toinen rokote kannattaa ottaa 6-8 viikon jälkeen ensimmäisen rokotuksen jälkeen.