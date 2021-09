Ripeimmin rokotukset ovat edenneet Säkylässä, missä liki 75 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut jo kaksi rokoteannosta.

Ihmiset odottivat vuoroaan koronarokotukseen Porin nuorisotalossa maanantaina iltapäivällä. Porissa rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 82 ja toisenkin annoksen noin 63 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Valtakunnalliset koronarajoitukset on määrä purkaa, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista suomalaisista on saanut kaksi koronarokotetta, tai heillä olisi ollut mahdollisuus saada ne.

Satakunnassa 80 prosentin kynnys lähestyy, mutta matkaa siihen vielä on. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n maanantaisten lukujen mukaan noin 64 prosenttia yli 12-vuotiaista on jo saanut kaksi rokoteannosta. Yhden rokoteannoksen on saanut jo noin 82 prosenttia ikäryhmästä.