Porissa on voinut altistua koronalle monissa paikoissa – listalla päiväkoteja, kouluja, kirjasto ja kuntosali

Porin perusturva tiedotti sunnuntaina illalla uusista koronatartunnoista ja mahdollisista altistumistilanteista. Tartunnanjäljitys on tällä hetkellä kaupungissa todella kuormittunut.

Porissa on voinut altistua koronalle useissa eri paikoissa.

Pori

Noormarkun Aurinkokulma Oy:n asumispalveluyksikön ja vuorohoidon testauksissa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa, Porin perusturva tiedottaa. Henkilökunnan testaukset ovat vielä osittain kesken. Lauantaina kerrottiin, että Aurinkolinnassa on todettu kolme koronatartuntaa.

Valitsevan tilanteen vuoksi kaikki Aurinkolinnan ja Aurinkokulman sekä osa Aurinkotuvan asukkaista joudutaan asettamaan karanteeniin 12.-21.9. väliseksi ajaksi. Karanteenin aikana näissä yksiköissä ei voi vierailla. Aurinkotuvan toiminta ja päivätoiminta keskeytetään 12.-21.9. väliseksi ajaksi.

Lue lisää: Noormarkun Aurinkokulman asumispalveluyksiköissä ja vuorohoidossa sekä Porin Tuulikellon koulussa mahdollisia altistumisia koronavirukselle

Korona-altistuksia on tapahtunut myös Myötätuulen koulussa ja Noormarkun yhtenäiskoulussa sekä Kiertokadun ja Pilke Välkeen päiväkodissa.

Pilke Välkkeen päiväkodissa altistunut on osa Tähdenlennot ja Onnentähden ryhmän lapsista, yhteensä 30 lasta sekä 3 työntekijää. Myötätuulen koulussa on maanantaina 6.9. ja tiistaina 7.9. altistuneita noin 35 oppilasta 3. A ja B-luokilta ja iltapäiväkerhosta ja lisäksi kaksi henkilökunnan edustajaa.

Noormarkun yhtenäiskoulussa altistuneita on 4. luokalla 22 oppilasta ja kolme opettajaa. Kiertokadun päiväkodissa on altistunut maanantaina 6.-7.9. Veijarit ryhmässä 16 lasta ja mahdollisesti muutama henkilökunnan jäsen.

Lisäksi Winnovan maahanmuuttajien kielikoulutuksen pienryhmässä on altistunut 7 opiskelijaa ja kaksi henkilökunnan edustajaa 6.-7.9.

Koronainfektiolle on voinut Porissa altistua viime viikon aikana myös kuntosali Power Teamsissa 6.-7.9. kello 17-19, Käppärän kirjastossa 8.-9.9. sekä Merikarvialla ravintola Merry Monkissa 10.9. kello 11-12.

Useiden joukkoaltistusten vuoksi Porin perusturvan tartunnanjäljitys on tällä hetkellä voimakkaasti kuormittunut ja ensitiedon välittämisessä altistuneille käytetään sähköisiä kanavia, kuten tekstiviestiä. Tartunnanjäljittäjien henkilökohtaiseen yhteydenottoon pyritään niin pian kuin mahdollista.

Porin perusturvan tartuntatautiviranomaiset ovat yhteydessä altistuneisiin henkilökunnan jäseniin ja altistuneiden oppilaiden huoltajiin lähipäivien aikana. Mikäli heille tulee koronavirukseen viittaavia oireita, heidän on syytä hakeutua testiin.

Lue lisää: THL:n koronaluvut näyttävät välipäivän jälkeen yllättävän isoa lisäystä Satakunnassa – koko maassa 976 uutta tartuntaa

Karanteenin kesto on 10 vuorokautta. Karanteeni voi olla lyhyempi, mikäli karanteenin kuudentena päivänä kaikista altistuneista otetaan koronanäyte ja tulokset ovat negatiivisia. Jos positiivisia löydöksiä ilmenee, täytyy tilanne arvioida uudestaan.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Oirearvion voi tehdä osoitteessa omaolo.fi tai soittamalla Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen numeroon: 02 623 4333 joka päivä kello 8-16. Muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon: 116 117.