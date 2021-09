Kaikista lääkkeistä ja rokotuksista voi tulla myös haittavaikutuksia, mutta haitat kannattaa suhteuttaa itse taudin aiheuttamiin haittoihin.

Sosiaalisessa mediassa kiertää epäilyksiä, joiden mukaan koronarokotteesta voisi aiheutua haittoja, jotka paljastuvat vasta useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä rokotuksen antamisen jälkeen.

Tällaista ei ole tiettävästi rokotusten historiassa koskaan tapahtunut.

Yleisimmät rokotuksen jälkeiset oireet ilmenevät parissa vuorokaudessa. Ne ovat useimmiten lieviä ja ohimeneviä, kuten pistoskohdan kipu, kuume, päänsärky, lihassärky, väsymys ja iho-oireet.

Muutkin haittavaikutukset ilmenevät lähes aina kuuden viikon kuluessa. Näin kertoo esimerkiksi Yhdysvaltain tautivirasto CDC sivuillaan.

Kuuden viikon aikaraja perustuu tutkimustietoon, aiemmista rokotuksista ja koronarokotteesta kertyneeseen seurantatietoon sekä tietoon siitä, mitä rokotus elimistössä aiheuttaa.

”Rokotuksen jälkeiset oireet ovat seurausta immunologisten solujen ja erilaisten välittäjäaineiden aktivoitumisesta, siitä että soluihin syntyy rokotteesta muistijälki, jonka perusteella se pystyy reagoimaan heti, kun se seuraavan kerran kohtaa samaa taudinaiheuttajaa”, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Tämä reaktio alkaa heti rokotuksen jälkeen, ja siksi rokotuksen aiheuttamat oireetkin tulevat nopeasti.

Itse rokotusaine poistuu kehosta nopeasti.

”Rna tuhoutuu hyvin nopeasti, muutamissa päivissä. Myös piikkiproteiinien, joita rna koodaa lihassoluissa, elinkaari on hyvin lyhyt. Ne eivät jää elimistöön piileskelemään.”

Nopeasti ilmenevistä haitoista tunnetaan yksi poikkeus, suomalaisille valitettavan tuttu sikainfluenssarokotteen laukaisema narkolepsia.

Se puhkesi osalla rajuin oirein ja nopeasti, vain pari viikkoa rokotuksen jälkeen. Hiipivämmät tautimuodot alkoivat oireilla vasta kuukausien kuluttua, useimmilla puolen vuoden kuluessa mutta joillakin vasta kaksi vuotta rokotuksen jälkeen.

Viranomaiset heräsivät sikainfluenssarokotuksen haittoihin hitaasti. Jotkut lääkärit alkoivat epäillä asiaa jo pian rokotusten alettua, mutta viranomaiset alkoivat tutkia asiaa vasta, kun rokotukset olivat jatkuneet yli puoli vuotta.

Olisiko siis mahdollista, että jotain vastaavaa voisi tapahtua koronarokotteiden kanssa?

”Onhan se mahdollista mutta hyvin epätodennäköistä”, Nohynek sanoo.

”Koronarokotteiden haittaprofiili alkaa olla jo hyvin tiedossa, kun ensimmäisistä annetuista rokotuksista on kulunut jo yli vuosi.”

Kaikista lääkkeistä ja rokotuksista voi tulla myös haittavaikutuksia. Rokotushaitat kannattaa kuitenkin suhteuttaa itse taudin aiheuttamiin haittoihin.

Koronarokotteista tiedetään, että esimerkiksi mrna-rokotteisiin liittyy sydänlihaksen ja sydänpussin tulehduksen riski. Sitä on havaittu eniten nuorilla aikuisilla, joista sen saa noin kolme ihmistä sadastatuhannesta rokotetusta.

Covid-19 aiheuttaa kuitenkin samoja tulehduksia noin neljä kertaa useammin. Siksi rokotetta pidetään tästä riskistä huolimatta turvallisena nykyisessä epidemiatilanteessa.

Ensimmäisiä mrna-rokotteita annettiin ihmiskokeissa jo yli vuosi sitten. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan syyskuun alussa maailmassa oli annettu jo yli viisi miljardia rokotusannosta.

Seurantatietoa on siis jo poikkeuksellisen paljon.

Rokotuksia vastustavilla sivustoilla on nostettu esiin erityisesti epäilys siitä, että koronarokotukset voisivat aiheuttaa myöhemmin lapsettomuutta.

”Tällaisia salaliittoteorioita levitetään, mutta sellaisesta ei ole toistaiseksi mitään näyttöä”, Nohynek sanoo.

Epäilyksiä on saattanut herättää se, että rokotus saattaa aiheuttaa hetkellisiä häiriöitä kuukautiskiertoon. Nohynekin mukaan se johtuu todennäköisesti rokotteen elimistölle aiheuttamasta stressistä. Lapsettomuutta tai muita pitkäaikaisia lisääntymiseen liittyviä ongelmia rokotuksilla ei ole todettu.

“En ihan heti keksi, millaisella biologisella mekanismilla hedelmällisyyshäiriöitä voisi tulla”, Nohynek sanoo.

Myös Oulun yliopistosairaalan lisääntymislääketieteen poliklinikan osastonylilääkäri Laure Morin-Papunen kumoaa väitteet lapsettomuudesta.

”Ei ole mitään syytä ajatella, että rokotus vaikuttaisi hedelmällisyyteen.”

Lääketieteellisessä Jama-lehdessä julkaistiin kesäkuussa 2021 tutkimus, jossa vertailtiin 18–50-vuotiaiden miesten sperman laatua ennen ensimmäistä koronarokotusta ja noin 70 päivää toisen rokoteannoksen jälkeen.

Spermasta analysoitiin sekä siittiöiden määrää että niiden liikkuvuutta. Kumpikaan ei heikentynyt rokotusten jälkeen.

Tämänhetkisen tiedon perusteella on siis hyvin epätodennäköistä, että rokotuksesta aiheutuisi haittoja, jotka ilmenevät vasta vuosien kuluttua.

Koska koronarokote on uusi, vuosia kestäviä seurantatutkimuksia ei tietenkään voi olla olemassa. Maailmanlaajuisesti on kuitenkin annettu jo yli viisi miljardia rokotusta, joten haitoista on kattavasti tietoa. Vaikka haittoja on, ne ovat vähäisempiä kuin itse taudin aiheuttamat haitat.