THL: Suomessa on raportoitu 632 uutta koronatartuntaa – Satakunnassa kuusi uutta tartuntaa

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 98 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 22 ihmistä.

Suomessa on raportoitu 632 uutta koronatartuntaa.

Helsinki

Suomessa on tänään raportoitu 632 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 017 tartuntaa, mikä on 1 554 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa 131 686.

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 98 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 22 ihmistä.

Kaikkien sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut kolmella maanantaista. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kahdella.

SATAKUNNASTA uusia koronatartuntoja raportoitiin keskiviikkona kuusi. Uusia tartuntoja raportoitiin Porista kolme, Jämijärveltä yksi, Kankaanpäästä yksi ja Harjavallasta yksi.

Satakunnassa on THL:n mukaan todettu koronatartuntoja epidemian aikana nyt seuraavasti: Eura 169, Eurajoki 125, Harjavalta 20 (+1), Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 86, Jämijärvi 20 (+1), Kankaanpää 87 (+1), Karvia 85, Kokemäki 56, Merikarvia 10, Nakkila 25, Pori 553 (+3), Rauma 1 037, Säkylä 57 ja Ulvila 45.