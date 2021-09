Väinölän koulussa on ollut altistumisia koronavirukselle myös 4A- ja 6B-luokilla. Aiemmin Väinölästä uutisoitiin altistumisia 1B- ja 1A-luokilta. Lauantaina kerrottiin, että Väinölän koulussa on todettu kuusi uutta koronatartuntaa.

Pori

Väinölän koulussa on ollut altistumisia koronavirukselle viime viikolla myös 4A- ja 6B-luokilla, Porin perusturvasta tiedotetaan. Molemmilta luokilta määrätään karanteeniin 19 oppilasta, henkilökunnan osalta tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti.

Altistuneet käyvät testissä kuudentena päivänä altistumisesta. Karanteeni kestää kymmenen päivää viimeisestä altistumisesta. Tilanteessa, jossa kaikilla tutkituilla testi on negatiivinen, karanteeni voidaan päättää aiemmin.

Myös Kuninkaanhaan koulun 8E-luokalla on ollut altistumisia koronavirukselle. Luokassa on käytetty maskeja ja lähikontaktit asetetaan 10 vuorokauden karanteeniin. Ruokailutilanteessa altistuneet pyritään selvittämään.

Tilanteen selvittelyn ajaksi oppilaat lähetetään koteihinsa. Kuninkaanhaassa henkilökunnan tilanne arvioidaan myös tapauskohtaisesti. Testauksen ja karanteenin osalta noudatetaan edellä mainittua toimintamallia.

Tilannetta on käsitelty perusturvan tartuntatautiviranomaisten ja Porin sivistystoimialan kanssa yhteistyössä. Koulut tiedottavat opetusjärjestelyistä erikseen.

Perusturvasta toivotaan, että myös koululaiset hakeutuvat koronaan viittaavien oireiden ilmaantuessa koronatestiin.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen numeroon 02 623 4333, joka on avoinna joka päivä kello 8-16. Muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117.