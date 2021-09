Yhteensä 14 toisen luokan oppilasta asetetaan karanteeniin.

Pori

Porin kaupunki tiedottaa, että Kankaan koulussa Noormarkussa on altistunut 14 oppilasta koronavirukselle tällä viikolla. Viimeinen altistumispäivä on maanantai 30. elokuuta.

Kaikki altistuneet ovat 2. luokan oppilaita. Heidät asetetaan karanteeniin kymmeneksi päiväksi viimeisestä altistumisesta. Karanteeni voi lyhentyä, jos kuudentena päivänä viimeisestä altistumisesta otettu koronatesti on kaikilla negatiivinen. Jos positiivisia testituloksia löytyy, tilanne arvioidaan uudelleen.

Henkilökunnan karanteenin osalta tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti. Myös ykkösluokalla on vähäisempi altistuminen virukselle, mutta heitä ei aseteta karanteeniin. Koulu tiedottaa huoltajia opetusjärjestelyistä erikseen.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.