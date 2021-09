Porissa Väinölän koulussa on voinut altistua koronavirukselle viime viikolla. Koulu tiedottaa 1B-luokan huoltajille opetusjärjestelyistä erikseen.

Pori

Väinölän koulussa on ollut altistumisia koronavirukselle 1B-luokalla, kaupunki tiedottaa. Viimeinen altistumispäivä on 27. elokuuta. Altistuneita on noin 20 oppilasta ja muutama henkilökunnan jäsen.

Porin perusturvan tartuntatautiviranomaiset ovat yhteydessä altistuneisiin henkilökunnan jäseniin ja altistuneiden oppilaiden huoltajiin. Altistuneet asetetaan karanteeniin 6. syyskuuta asti. Mikäli altistuneille tulee koronavirukseen viittaavia oireita, heidän on syytä hakeutua testiin.

Karanteenia voidaan lyhentää kuudentena päivänä kaikista altistuneista otetulla negatiivisella koronanäytteellä. Karanteeni kuitenkin jatkuu kaikkien vastausten saamiseen asti ja jos positiivisia löydöksiä ilmenee, täytyy tilanne arvioida uudestaan.

Koulu tiedottaa huoltajille opetusjärjestelyistä erikseen. Asiaa on käsitelty yhteistyössä Väinölän koulun ja Porin perusturvan tartuntatautiviranomaisen kanssa.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Oirearvion voi tehdä osoitteessa omaolo.fi tai soittamalla Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen numeroon 02 623 4333. Numero on auki joka päivä kello 8-16. Muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117.