Rauman Lyseon lukiossa kolmas koronatartunta – altistuneita mahdollisesti noin 40

Tartunnan lähde ei ole toistaiseksi tiedossa. Altistuneet ohjataan testiin.

Rauma

Rauman Lyseon lukiossa on todettu opiskelijalla koronavirustartunta, Rauman kaupungin terveyspalvelut kertoo tiedotteessaan. Tartunta on kolmas noin viikon kuluessa.

Rauman terveyspalvelut sai maanantaina 30.8. tiedon Rauman Lyseon lukion opiskelijan koronavirustartunnasta. Henkilö on osallistunut opetukseen tartuttavuusaikana 24.–25.8. Tartunnan lähde ei ole toistaiseksi tiedossa.

Koronaviruksen tartunnalle on mahdollisesti altistunut noin 40 henkilöä, joihin terveysviranomaiset ovat yhteydessä maanantain aikana.

Mahdolliset altistuneet ohjataan koronatestiin, ja he voivat palata kouluun negatiivisen testituloksen saatuaan. Heitä ei aseteta karanteeniin koska karanteeniaika on jo täyttymässä viimeisestä altistumispäivästä alkaen. Opetus jatkuu koulussa normaalisti.

Kyseessä on kolmas tartuntatapaus Lyseon lukiossa reilun viikon sisällä. Ensisijaisesti kaikki kolme tartuntaa vaikuttavat olevan peräisin muualta kuin oppilaitoksesta. Rauman terveyspalvelut tiedotti tartunnoista Lyseon lukiossa 21.8. ja 28.8.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.