Suurissa kaupungeissa ollaan huolissaan siitä, että perusterveydenhuolto kärsii koronavirus­tartuntojen jäljityksen ja testauksen vuoksi.

Koronavirustartuntojen jäljitystoiminta, testaus ja rokotukset vievät tällä hetkellä perusterveydenhuollosta niin paljon resursseja, että sen pelätään jo uhkaavan perusterveydenhuollon kantokykyä.

Moni myös kyseenalaistaa sen, kannattaako laajamittaista jäljitystä enää tehdä.

Esimerkiksi Turussa ja Oulussa toivotaan mahdollisimman pian sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) lisätietoa siitä, kuinka kauan laajamittaista jäljitys- ja testaus­toimintaa on tarkoitus jatkaa.

Tällä hetkellä koronaviruksen torjunta perustuu hybridistrategiaan eli testaamiseen, jäljittämiseen, eristämiseen ja hoitoon. Hybridistrategiaa on perusteltu pandemian aikana terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisella.

Oulussa ja Turussa perusterveydenhuolto on kärsinyt, kun resursseja on pitänyt kohdistaa jäljitystyöhön. Oulussa resursseja testaukseen on siirretty neuvola­toiminnasta, Turussa muun muassa pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit ovat viivästyneet.

Terveydenhuollossa strategian päivitystä odotetaankin jo kuumeisesti.

”Terveydenhuollon ammattilaisia helpottaisi, jos olisi tiedossa jokin selkeä suunnitelma siitä, kuinka kauan jäljitystyötä jatketaan ja millä ehdoin”, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Peltoniemen mukaan Turussa saa tiedon altistumisesta tällä hetkellä noin viidessä päivässä. Tilanne on huomattavasti parempi kuin heinä-elokuun vaihteessa, jolloin Turun tartunnanjäljitys oli pahasti ruuhkautunut.

”Rokotekattavuus on pian myös nuoremmissa ikäryhmissä sillä tasolla, että lähiviikkoina on korkea aika pohtia sitä, saavutetaanko jäljityksellä enää sellaista hyötyä, että siihen kannattaa osoittaa tässä määrin ammattilaisten työpanosta”, Peltoniemi sanoo.

Turussa jäljitystyötä tekee noin 30 ihmistä, joista suurin osa on terveydenhuollon ammattilaisia. Lisäksi tartunnanjäljityksessä käytetään apuna keikkatyöläisiä ja rajatyöntekijöitä.

Myös Oulussa toivotaan valtakunnalliselta tasolta tietoa siitä, kuinka kauan laajamittaista jäljitys- ja testaustoimintaa aiotaan jatkaa.

Oulussa tartunnanjäljityksessä ei ole tällä hetkellä juurikaan viivettä, ja altistuneet pystytään asettamaan nopeasti karanteeniin. Oulussa tartunnanjäljityksessä työskentelee arkisin noin 15 ihmistä.

Oulussa ajateltiin kesällä toiveikkaina, että valtakunnallista hybridistrategiaa päivitettäisiin jo heinäkuun aikana, kertoo Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava apulaisylilääkäri Jarkko Huusko.

”Meillä ei ole perusterveydenhuollossa akuuttia hätää, mutta lähivuosina realisoituva hoitovelka kyllä huolestuttaa”, Huusko sanoo.

Huuskon mielestä rokotekattavuuden myötä jäljitys- ja testaustoiminnan mielekkyyttä olisi syytä tarkastella kriittisesti viimeistään syyskuussa.

”Tartuntoja ja altistumisia on nyt paljon, ja niiden jäljitys sekä testaus vievät runsaasti perusterveydenhuollon resursseja. Lisäksi rokotteiden teho vakavaa tautimuotoa vastaan näyttää olevan hyvä. Olisikin mielestäni aika pohtia, onko tämä [testaus ja jäljitys] toimintaa, johon resursseja kannattaa satsata”, Huusko sanoo.

STM:n johtaja Pasi Pohjola kertoo HS:lle sähköpostitse, että hybridistrategian päivitystä valmistellaan parhaillaan, mutta aikataulun osalta ei ole vielä tarkempaa kerrottavaa.

”Tällä hetkellä meillä on vielä merkittävä osa väestöstä joko vailla rokotesuojaa tai vasta 1. annoksen suojan varassa, jolloin myös tartuntojen leviämisen riskit ovat ilmeiset ja edellyttävät tehokkaampia tartuntojen torjunta­toimia nykyisen toiminta­suunnitelman mukaisesti.”

Tartuntojen jäljittäminen ja siihen liittyvät karanteeni- ja eristystoimet ovat Pohjolan mukaan keskeinen keino vähentää jatkotartuntoja. Rokotekattavuuden nousulla on Pohjolan mukaan kuitenkin vaikutusta jäljityksen tarpeeseen.

”On selvää, että rokotekattavuuden vaikuttaessa tapausmääriin ja kun väestön suoja täyden rokotussarjan kautta kasvaa, jäljityksen tarve tulee merkittävästi muuttumaan.”

Myös pääkaupunkiseudulla, jossa suurin osa koronavirustartunnoista edelleen todetaan, jäljitys on kuormittanut muuta terveyden­huoltoa.

Espoon terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen kertoi maanantaina Ylelle, että pandemia-aika on ajanut kaupungin perusterveydenhuollon kuilun partaalle ja että laajamittaisen jäljityksen mielekkyyttä tulisi nyt pohtia vakavasti.

Paanasen mukaan jäljittämistoiminta on niin ruuhkautunutta, että ilmoitus virukselle altistumisesta voi tulla pahimmillaan vasta kaksi viikkoa altistumisen jälkeen. Ylen mukaan Vantaalla tartunnan saaneiden jäljittämiseen menee viikko, altistuneiden vielä pidempään. Helsingissä viiveet ovat tällä hetkellä hieman lyhyempiä.

Tartunnanjäljityksessä ja perus­terveyden­huollon kuormituksessa on alueellisia eroja, toteaa STM:n Pohjola.

Esimerkiksi useammilla leviämisvaiheeseen siirtyneillä alueilla tartunnanjäljitys toimii edelleen Pohjolan mukaan tehokkaasti ja tartunnoista pystytään jäljittämään 70–80 prosenttia. Uudellamaalla sen sijaan on jääty selvästi alle 50 prosenttiin.

”Vaikka vakavien tautitapausten riski on rokotusten myötä laskenut, meillä on edelleen sairaala- ja tehohoitotapauksia kohtalaisesti, ja korkeiden tapausmäärien jatkuessa pidempään vähentyneestä riskistä huolimatta myös sairaalahoidon ja tehohoidon tarve tulee pysymään korkeammalla. Samalla myös vakavampioireisten tautien sekä pitkien jälkioireiden saajien määrä on aina korkeampi", kirjoittaa Pohjola sähköpostissaan.